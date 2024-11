Da Oggi in Mostra "Insolite e Sorprendenti FIAT" all’Heritage Hub: Un Viaggio nelle Curiosità e nelle Eccellenze del Brand

L’Heritage Hub di FIAT inaugura la mostra temporanea "Insolite e Sorprendenti FIAT," un’originale rassegna che porta i visitatori in un viaggio emozionante tra alcuni dei modelli meno noti del marchio torinese.

Questa speciale esposizione nasce in occasione della mostra “125 Volte FIAT” al MAUTO di Torino, celebrativa dei 125 anni di storia del brand. Allestita in uno spazio dall’atmosfera suggestiva, l’esposizione è pensata per tutti gli appassionati e curiosi del mondo FIAT: un’occasione unica per scoprire auto che incarnano lo spirito creativo, la capacità di innovazione e l’audacia di un marchio che non ha mai smesso di reinventarsi.

Un tuffo nell’innovazione: visione e audacia nei modelli FIAT

Il primo tema della mostra, Innovazione, esplora la capacità di FIAT di anticipare le tendenze e aprire nuove strade nella tecnologia e nel design. Tra le protagoniste troviamo la storica Fiat 520 (1927-1931), nota come “Super Fiat” per la sua meccanica avanzata. Questa vettura di lusso, una delle prime ad adottare un motore a sei cilindri, segnò un salto di qualità per il marchio, dimostrando che FIAT poteva competere anche nel segmento premium.

Il viaggio nell’innovazione continua con la Fiat 100, prototipo della celebre 600 del 1955, che avviò la motorizzazione di massa in Italia. A questa si affianca la Fiat Scia, un concept car futuristico del 1993 che cattura l’attenzione per le sue linee visionarie. La Scia rappresenta una sorta di finestra sul futuro, mostrando come FIAT abbia osato immaginare design avveniristici in un’epoca in cui la modernità delle linee curve e la fluidità delle forme erano ancora lontane dalla produzione di massa. Altro modello chiave dell’innovazione FIAT è la Fiat Vanzic del 1995, una city car elettrica con un design pratico e compatto che anticipava la diffusione della mobilità elettrica nelle città. Conclude questo percorso la Fiat Trepiuno Concept (2004), con il suo stile moderno e audace che ha gettato le basi per il rilancio della mitica 500 nel 2007, un’icona senza tempo rivisitata con sensibilità contemporanea.

Efficienza, intelligenza e pragmatismo

Il secondo tema della mostra, Efficienza, presenta una selezione di modelli che incarnano la capacità di FIAT di unire funzionalità e innovazione, sempre con un occhio attento alle necessità del pubblico. Tra i modelli esposti si distingue la celebre Fiat 500 “C” Giardiniera Legno, meglio conosciuta come “Topolino” (1948-1953), una station wagon in legno pensata per un uso commerciale ma con un fascino vintage che ancora oggi attira gli appassionati.

Non meno affascinante è la Fiat Campagnola AR 51 (1951-1974), un fuoristrada robusto e funzionale, nato per servire l’esercito italiano e adatto anche a missioni di pace internazionali. Questo modello dimostra l’impegno della FIAT nella realizzazione di veicoli versatili, capaci di adattarsi alle esigenze più dure. Seguendo il tema dell’efficienza, troviamo la Fiat 600 Multipla, una delle prime monovolume della storia, che poteva ospitare fino a sei persone e con il suo design innovativo è stato precursore di un’intera categoria. A completare la sezione Efficienza ci sono la Fiat Panda Militare Steyr Puch e la Fiat Multipla Bluepower, quest’ultima alimentata a metano, che testimonia l’impegno di FIAT verso una mobilità più sostenibile.

Divertimento e spensieratezza: la FIAT tra sport e eccentricità

La terza area della mostra, Divertimento, celebra il lato ludico e spensierato di FIAT, presentando modelli che rispecchiano la volontà di coniugare performance e stile con un tocco di eccentricità. Il modello che apre questa sezione è la Fiat Uno Turbo Trofeo, una sportiva leggera e potente, pensata per il mondo delle competizioni e amata dagli appassionati di auto da corsa degli anni '80 e '90. Con la sua grinta e il suo design sportivo, la Uno Turbo Trofeo è il simbolo del lato più vivace di FIAT.

Altro modello curioso è la Fiat Barchetta Prototipo Coupé (1995), una versione chiusa della spider degli anni ’90, mai entrata in produzione ma capace di catturare l’immaginario collettivo con le sue linee eleganti e sportive. A questa si affianca la Fiat Panda Jolly (2004), una versione balneare della popolare Panda, ideata per richiamare le celebri auto da spiaggia italiane e ispirata alla “dolce vita” degli anni ’60. La Panda Jolly è pensata per la vita estiva, con un design aperto senza porte e interni resistenti all’acqua, un connubio tra praticità e stile che riporta alla mente atmosfere estive.

A chiudere questa sezione troviamo la Fiat 500 Barbie, una versione in rosa shocking della celebre city car, realizzata nel 2009 in occasione del 50° compleanno della bambola più famosa al mondo. Con la sua estetica audace, la 500 Barbie incarna la capacità di FIAT di giocare con la cultura pop e portare un tocco di eccentricità nel design automobilistico. L’ultima chicca è la Fiat Qubo Spiaggina (2012), una versione estiva del versatile Qubo, perfetta per località balneari e pensata per il trasporto ricreativo o per hotel e comunità. La Qubo Spiaggina è un omaggio alla tradizione e al carattere vacanziero tipico delle spiagge italiane.

Un'esperienza immersiva per tutte le età

La mostra "Insolite e Sorprendenti FIAT" è pensata per coinvolgere non solo gli appassionati di automobili, ma anche famiglie e giovani curiosi, offrendo un’esperienza immersiva che si snoda tra pezzi unici e auto leggendarie. Grazie a un allestimento coinvolgente e curato nei minimi dettagli, l’esposizione consente ai visitatori di vivere un percorso multisensoriale che racconta la storia del marchio attraverso i suoi modelli più sorprendenti. Per accedere alla mostra, è sufficiente acquistare il biglietto d’ingresso per l’Heritage Hub, che include anche l’ingresso a questa esposizione temporanea. Ulteriori dettagli su orari e prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Stellantis Heritage.

Un Viaggio tra passato e futuro

"Insolite e Sorprendenti FIAT" è molto più di una semplice esposizione di auto: è un viaggio attraverso il tempo, un omaggio alla creatività e all’ingegno italiano che continua a influenzare il panorama automobilistico internazionale.