DACIA 2024: Sicurezza e Design Innovativi

La gamma DACIA si rinnova nel 2024, presentando significative innovazioni che spaziano dal design alla sicurezza, passando per l'efficienza e la tecnologia.

Quest'anno, la DACIA conferma il suo impegno verso l'offerta di veicoli affidabili e accessibili, senza tralasciare l'aspetto dell'innovazione e del rispetto ambientale.

In primo piano, il successo commerciale della Sandero, che si afferma come il veicolo più venduto nel settore privato dall'anno 2017 e, con oltre 3 milioni di unità dal 2008, si posiziona come il secondo modello più venduto in tutti i canali in Europa nel 2023. Un successo che si estende anche alla Sandero Stepway, rappresentando più dei due terzi delle vendite totali di Sandero su scala globale. Altrettanto notevole è la performance del Jogger, il quale ha superato le 100.000 unità vendute, dominando il segmento C nelle vendite a privati sia in Europa che in Italia.

L'introduzione del GSR2 (Global Safety Regulation #2) rappresenta un passo importante verso la sicurezza stradale. Questo nuovo regolamento, che entrerà in vigore a luglio 2024, impone l'adozione di dispositivi di sicurezza avanzati per proteggere automobilisti, pedoni e ciclisti. La gamma DACIA 2024 risponde pienamente a questi requisiti, implementando sistemi quali l'Event Data Recorder (EDR), il riconoscimento della segnaletica stradale, il Lane Departure Warning, e la frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti.

Dal punto di vista del design e dei contenuti, il model year 2024 si distingue per l'arricchimento dell'offerta con l'allestimento Journey per Sandero Streetway, che porta con sé una serie di equipaggiamenti di serie all'avanguardia. Innovazioni estetiche comprendono nuovi colori, come il Beige Safari esclusivo per la Stepway, e una rinnovata offerta di cerchi. Il Jogger HYBRID 140 si dota inoltre di un quadro strumenti digitale da 7 pollici, per un'esperienza di guida ancora più immersiva.

In termini di efficienza e sostenibilità, DACIA compie un ulteriore passo avanti con l'introduzione della nuova funzione E-SAVE sul Jogger HYBRID 140 e l'adozione di pratiche volte a ridurre l'uso di carta. A ciò si aggiunge l'esclusivo sistema di fissaggio YouClip, che testimonia l'attenzione della marca verso la praticità e la versatilità.

Confermando il suo impegno a offrire il miglior rapporto qualità-prezzo, DACIA apre l'ordinabilità delle versioni MY24 ai prezzi della gamma precedente, con l'aggiunta dell'allestimento Journey che, pur presentando un sovrapprezzo, garantisce una dotazione più ricca.

In conclusione, la DACIA 2024 si presenta come una proposta allettante per chi cerca un veicolo moderno, sicuro e conveniente, confermando il marchio come punto di riferimento nel settore automotive per l'impegno verso l'innovazione accessibile e la sostenibilità.