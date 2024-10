Dacia Bigster 2024: il nuovo C-SUV robusto ed eco-smart con motorizzazioni elettrificate

Il Nuovo Dacia Bigster è finalmente arrivato e segna una svolta per il marchio rumeno, che fa il suo ingresso nel competitivo segmento dei C-SUV.

Con il Bigster, Dacia si allinea alla strategia di crescita presentata con il piano Renaulution, confermandosi un brand leader nel segmento B e aprendo le porte a una nuova era di espansione. Questo modello incarna perfettamente i valori chiave del brand: essenziale ma cool, robusto, sostenibile e con una forte vocazione outdoor, ideale per chi cerca un SUV spazioso, funzionale e accessibile.

Nel pieno di un mercato in cui l’inflazione costringe molti acquirenti a rinunciare a veicoli più costosi, Dacia propone un’alternativa che offre il meglio in termini di abitabilità, comfort e prestazioni, senza compromessi e con un prezzo competitivo. E così, il Nuovo Bigster non è solo un SUV, ma un manifesto del “Best Value for Money”.

Dacia Bigster: design robusto ed essenziale

La promessa fatta con il Bigster Concept nel gennaio 2021 è stata mantenuta: il design del Nuovo Bigster incarna robustezza e presenza su strada. Le linee tese e geometriche della carrozzeria trasmettono una sensazione di solidità e praticità, rispondendo perfettamente alle esigenze del segmento C-SUV. Con i suoi parafanghi imponenti e i fari posizionati agli estremi del veicolo, il Bigster comunica un’evidente affidabilità, pensata per accompagnare i clienti nelle loro attività quotidiane e avventurose.

Il frontale verticale del Bigster, con la distintiva griglia nero lucido che incornicia il logo “DACIA link”, è un omaggio al DNA del brand, mentre il cofano orizzontale e scolpito offre al conducente una visuale ottimale, facilitando la percezione degli ingombri e rendendo la guida più sicura e confortevole.

Pur puntando all’essenziale, il design di Bigster non dimentica di essere cool, come si addice al marchio Dacia. I dettagli grafici sul frontale e sulle fiancate conferiscono un tocco di eleganza discreta, mentre la scelta di materiali come il Starkle®, un materiale sostenibile parzialmente derivato dal riciclo, è un chiaro segno dell’impegno di Dacia verso l’eco-sostenibilità. Non solo robustezza, quindi, ma anche un occhio attento all’ambiente e alla riduzione dell’impatto ambientale.

Abitabilità senza paragoni e modularità ottimizzata

Uno dei punti di forza del Nuovo Bigster è sicuramente lo spazio interno. Basato sulla piattaforma CMF-B, questo SUV offre un’abitabilità straordinaria per tutti i passeggeri, garantendo ampio spazio per le gambe e una sensazione di comfort superiore. Con un bagagliaio che raggiunge i 667 litri, il Bigster si impone come uno dei modelli più capienti del segmento C-SUV, ideale per famiglie numerose o per chi ha bisogno di trasportare molti bagagli o attrezzature.

La modularità degli interni è stata ottimizzata per adattarsi a ogni tipo di esigenza. I sedili posteriori con frazionamento 40/20/40 consentono di gestire al meglio il trasporto di oggetti ingombranti senza sacrificare il comfort dei passeggeri. Inoltre, la funzione Easy Fold permette di ripiegare i sedili posteriori con un semplice comando, creando un pianale piatto e una lunghezza di carico di ben 2,7 metri.

Dacia ha pensato anche a rendere l’esperienza a bordo ancora più pratica con l’introduzione del sistema di fissaggio YouClip, che consente di aggiungere diversi accessori per aumentare la funzionalità degli spazi, come il supporto per tablet o lo zaino-bracciolo estraibile dalla seconda fila di sedili.

Motorizzazioni elettrificate e sostenibili

In linea con l’approccio eco-smart del marchio, Nuovo Bigster introduce nuove motorizzazioni, tutte elettrificate, pensate per garantire efficienza e ridurre l’impatto ambientale. La versione di punta è il Bigster HYBRID 155, il primo modello del Gruppo Renault a utilizzare questa motorizzazione, che combina un motore a benzina da 107 CV con due motori elettrici e una batteria da 1,4 kWh. Questo sistema consente al veicolo di circolare fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica in città, migliorando l’efficienza complessiva e riducendo consumi ed emissioni.

Il TCe 140 mild-hybrid è un’altra opzione interessante, che abbina un motore a benzina da 1,2 litri a un sistema ibrido da 48V, offrendo un miglior rendimento e una riduzione del 10% nei consumi di carburante rispetto ai motori tradizionali.

Anche la versione ECO-G 140 è una novità assoluta per Dacia: per la prima volta, l’alimentazione GPL è affiancata da un sistema mild-hybrid, rendendo il Bigster uno dei SUV più efficienti e sostenibili sul mercato, con un’autonomia combinata che può arrivare a 1.450 km.

Tecnologie e comfort di bordo

Dacia ha dotato il Nuovo Bigster di tutte le tecnologie necessarie per rendere la guida sicura e confortevole. Il SUV è equipaggiato con un quadro strumenti digitale da 7’’ o 10’’, a seconda delle versioni, e un sistema multimediale con touchscreen centrale da 10,1’’. I modelli top di gamma offrono la connettività Media Nav Live, che include la navigazione connessa e aggiornamenti in tempo reale, abbinata a un sistema audio Arkamys 3D con sei altoparlanti per un’esperienza sonora di alta qualità.

Il climatizzatore bi-zona, il tetto panoramico apribile e i sedili regolabili elettricamente con supporto lombare regolabile sono solo alcune delle caratteristiche che rendono il Nuovo Bigster un SUV pensato per chi cerca comfort e praticità.

Un SUV per l’avventura

Grazie alle sue 5 modalità di guida, il Nuovo Bigster è in grado di affrontare con facilità diversi tipi di terreno, adattandosi perfettamente alle esigenze di chi ama l’outdoor. La modalità OFF-ROAD ottimizza la trazione integrale, permettendo al SUV di superare ostacoli e terreni difficili con facilità, mentre la funzione Hill Descent Controlgarantisce sicurezza anche nelle discese più ripide.

Le protezioni laterali e quelle per i paraurti, realizzate in Starkle®, offrono resistenza ai graffi e ai piccoli urti, rendendo il Bigster perfetto per le avventure all’aperto.

Il Nuovo Dacia Bigster rappresenta un passo importante per Dacia, che fa il suo ingresso nel segmento C-SUV con un modello capace di coniugare spazio, robustezza, sostenibilità e prezzo competitivo. Con un design che rispecchia perfettamente i valori del brand e una gamma di motorizzazioni elettrificate all’avanguardia, il Bigster si candida a diventare uno dei SUV più apprezzati sul mercato, pronto a soddisfare le esigenze di una clientela che non vuole rinunciare a nulla, nemmeno all’avventura.