Dacia Bigster: il debutto nel segmento C-SUV con motorizzazioni elettrificate

Dacia si prepara a una nuova era con il lancio di Bigster, il SUV che segna l’ingresso del brand nel competitivo segmento C-SUV.

Un modello pensato per chi cerca un’auto spaziosa, robusta e accessibile, senza rinunciare a tecnologia e comfort.

Il design di Bigster mantiene il DNA del marchio: linee decise, carattere robusto e dettagli curati, con una presenza su strada che combina praticità ed estetica. Gli interni rispondono alla filosofia di essenzialità funzionale, offrendo spazio e soluzioni ergonomiche che migliorano l’esperienza di guida.

Quattro allestimenti per soddisfare ogni esigenza

Dacia Bigster sarà disponibile in quattro livelli di allestimento:

Essential, con tutto il necessario per chi cerca la sostanza;

Expression, per chi desidera un livello di equipaggiamento più ricco;

Extreme, pensato per gli amanti dell’outdoor, con tetto panoramico, sedili lavabili in TEP Microcloud e accessori robusti;

Journey, dedicato a chi ama il comfort nei lunghi viaggi, con portellone posteriore motorizzato e sedile conducente regolabile elettricamente.

La personalizzazione estetica è garantita dalla nuova tinta metallizzata Indigo Blu e dalla carrozzeria Bi-Tono, con tetto nero disponibile sugli allestimenti Extreme e Journey.

Motorizzazioni elettrificate per ogni esigenza

Dacia Bigster introduce per la prima volta nel gruppo Renault la motorizzazione Hybrid 155, abbinata a un cambio automatico, disponibile a partire dall’allestimento Expression.

L’offerta comprende inoltre:

TCe 140 con tecnologia mild-hybrid 48V;

ECO-G 140, primo sistema bifuel GPL/benzina con mild-hybrid 48V;

TCe 130 4X4, per chi desidera un’esperienza off-road con trazione integrale e cambio manuale a 6 rapporti.

Un pacchetto di propulsori che permette a Bigster di posizionarsi come un SUV versatile e attento all’efficienza energetica.

Prezzi competitivi per il segmento C-SUV

Dacia conferma la sua strategia di offrire il miglior rapporto qualità-prezzo anche nel segmento C-SUV. Bigster parte da un prezzo inferiore ai 25.000 euro, con i top di gamma che arrivano a 31.300 euro nella versione Full Hybrid.

Bigster Experience Tour: il SUV in anteprima

In attesa del debutto ufficiale presso i concessionari nella primavera 2025, Dacia ha organizzato il Bigster Experience Tour, un evento esclusivo per far conoscere il nuovo modello al pubblico. Il tour toccherà quattro città italiane:

Milano (Piazza Gae Aulenti, 28-29 gennaio)

Bologna

Roma

Bari

I partecipanti potranno scoprire da vicino il design, l’abitabilità e le dotazioni di Bigster prima della commercializzazione ufficiale.

Dacia Bigster si propone quindi come un’innovazione nel segmento C-SUV: accessibile, robusto e pronto a conquistare un pubblico in cerca di soluzioni intelligenti per la mobilità moderna.