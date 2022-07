Dacia continua la crescita anche nel primo semestre dell’anno

Anche nel primo semestre dell’anno, Dacia continua a crescere in tutta Europa. Con 277.885 immatricolazioni a fine giugno 2022, le vendite di Dacia aumentano del 5,9% rispetto al primo semestre 2021 su un mercato colpito dalla crisi.

Questo risultato è sostenuto dal successo dei best seller Sandero (112.000 unità, +1,8% rispetto al primo semestre 2021) e Duster (99.000 unità, +5,5% rispetto al primo semestre 2021) nonché dai due nuovi modelli Spring (20.000 unità) e Jogger (21.700 unità). Con questo risultato Dacia si attesta come l’unica marca europea in crescita tra le 20 maggiori marche di autovetture e veicoli commerciali nel perimetro Europa. In Europa, Dacia consolida il suo terzo posto sul mercato delle vendite a privati di autovetture. Sandero resta il modello più venduto a privati in Europa ogni anno dal 2017 mentre Duster conferma la sua posizione di Suv più venduto a privati in Europa dal 2018. Il successo dei nuovi modelli si conferma con ritmi di ordini molto superiori alle immatricolazioni. Dacia Spring, la city car 100% elettrica, continua a democratizzare la mobilità elettrica registrando una media di oltre 5.000 ordini al mese in questo primo semestre.

Nuovo Dacia Jogger, familiare disponibile a 5 o 7 posti, registra più di 50.000 ordini nel primo semestre 2022. La crescita di Dacia si spiega, in particolare, con il successo della nuova gamma. La crescita della performance commerciale di Dacia su un mercato in netto calo conferma la forza del suo posizionamento, basato sul miglior rapporto qualità /prezzo. Le versioni elettriche e GPL ECO-G rappresentano circa la metà degli ordini dei clienti nel primo semestre 2022, rispecchiando la proposta di Dacia verso un consumo più ragionato delle automobili.