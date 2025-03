Dacia Jogger: motorizzazioni per ogni esigenza e oltre 1000 km con un pieno

Dacia Jogger si conferma come una delle auto più apprezzate nel segmento delle familiari versatili, superando le 100.000 unità vendute in Europa.

Il brand del Gruppo Renault ha saputo intercettare le esigenze di una clientela che ricerca spazio, modularità e accessibilità, senza sacrificare efficienza e autonomia. Tra le versioni disponibili, la Hybrid 140 rappresenta già un quarto delle vendite globali, testimoniando la crescente domanda di soluzioni elettrificate a prezzi competitivi.

Un’auto modulare per ogni esigenza

Il punto di forza della Dacia Jogger è senza dubbio la sua modularità, con un’abitabilità generosa e la possibilità di configurarla fino a 7 posti. Grazie alla sua ampia gamma di motorizzazioni, si adatta perfettamente a ogni tipo di utilizzo, dagli spostamenti urbani ai lunghi viaggi in famiglia.

Il motore TCe 110 CV è ideale per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e praticità. Il motore turbo benzina da 999 cm³ eroga 110 CV a 5.000 giri/min con una coppia massima di 200 Nm, la più elevata della gamma Jogger. Offre consumi contenuti e una guida fluida sia in città che su strade extraurbane.

La versione Bi-Fuel benzina/GPL 100 CV è pensata per chi percorre molti chilometri, consentendo di abbattere i costi del carburante grazie al doppio serbatoio da 50 litri (benzina e GPL), garantendo un’autonomia superiore ai 1.000 km con un pieno. Una soluzione perfetta per risparmiare senza rinunciare alla praticità.

L’Hybrid 140 è la novità più interessante della gamma. Questa motorizzazione abbina un motore benzina 1.6 da 1.598 cm³ a un’unità elettrica con batteria da 1,2 kWh. Con consumi di appena 4,7-4,9 l/100 km nel ciclo misto WLTP e emissioni di CO2 tra 105 e 108 g/km, offre un’esperienza di guida fluida e un’ottima efficienza.

Tecnologia e innovazione con la funzione E-Save

Una delle caratteristiche distintive della Jogger Hybrid 140 è la funzione E-Save, che consente di mantenere circa il 70% della carica della batteria per situazioni specifiche, come la guida in zone a traffico limitato o percorsi in salita. Il conducente può attivarla manualmente, ottimizzando la gestione dell’energia e aumentando l’efficienza complessiva del veicolo.

Prezzo competitivo e costi di gestione contenuti

Uno dei motivi del successo di Dacia Jogger è il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. La versione Essential GPL parte da 18.100 euro, rendendola una delle opzioni più convenienti nel segmento delle familiari spaziose. Inoltre, l’ottimizzazione dei consumi e la possibilità di scegliere il GPL o l’ibrido permettono di ridurre notevolmente i costi di esercizio, un aspetto fondamentale per chi utilizza l’auto frequentemente.

Dacia Jogger: una scelta intelligente per la mobilità quotidiana

Con una combinazione vincente di modularità, autonomia ed economicità, Dacia Jogger continua a consolidare il suo successo in Europa. Grazie alla possibilità di scegliere tra tre diverse motorizzazioni, questa vettura si conferma una delle soluzioni più versatili per chi cerca un’auto spaziosa, efficiente e accessibile. Perfetta sia per famiglie numerose che per professionisti con esigenze di mobilità specifiche, Jogger rappresenta un’opzione concreta per chi vuole viaggiare senza compromessi.