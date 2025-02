Dacia Jogger: tecnologia ADAS per sicurezza e comfort a bordo

Dacia continua il suo percorso di innovazione con il Jogger, il modello versatile fino a sette posti che si distingue per spaziosità, robustezza e dotazioni di sicurezza avanzate.

Con l’implementazione dei sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), il Jogger risponde ai più recenti requisiti normativi, offrendo ai suoi passeggeri un’esperienza di guida sempre più sicura e confortevole.

Un’auto spaziosa e sicura per tutta la famiglia

Il Dacia Jogger unisce la lunghezza delle station wagon, l’abitabilità delle multispazio e la robustezza tipica dei SUV. Progettato per chi cerca un’auto funzionale senza rinunciare allo stile, il Jogger offre grande stabilità alla guida e un eccellente livello di sicurezza. Fin dalla versione Essential, l’intera gamma è dotata di tecnologie di ultima generazione, conformi al regolamento GSR2, che migliorano la sicurezza di guidatore, passeggeri e pedoni.

ADAS: i nuovi dispositivi di sicurezza a bordo

Dacia Jogger integra una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) pensati per garantire protezione e reattività in ogni situazione. Ecco le principali tecnologie introdotte con il nuovo aggiornamento:

Event Data Recorder (EDR): registra i dati in caso di incidente per una maggiore analisi delle dinamiche.

Riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di superamento del limite di velocità.

Lane Departure Warning e assistente al mantenimento della corsia, per prevenire uscite involontarie di carreggiata.

Sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente, che segnala distrazioni o affaticamento.

Frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti.

Sensori di parcheggio posteriori e sensori di luminosità e pioggia, per una maggiore comodità alla guida.

Segnale stop di emergenza, per avvisare rapidamente i veicoli in caso di frenata improvvisa.

Grazie al tasto “My Safety”, posizionato sul cruscotto, il conducente può attivare le impostazioni di sicurezza preferite con un semplice tocco, garantendo una guida più personalizzata e intuitiva.

Rescue Code: un aiuto prezioso in caso di emergenza

Dacia ha introdotto il Rescue Code, un QR Code posizionato sul parabrezza e sul lunotto posteriore, che permette ai soccorritori di accedere rapidamente alla scheda di soccorso del veicolo. Questo sistema consente di ridurre i tempi di intervento e garantire maggiore sicurezza in caso di incidente.

Comfort e tecnologia per un’esperienza di guida superiore

Oltre ai sistemi di sicurezza, il Dacia Jogger è stato progettato per offrire un ambiente confortevole e tecnologicamente avanzato. Tra le dotazioni disponibili troviamo:

Presa USB-C anteriore e posteriore (con Pack Confort), per una ricarica più veloce dei dispositivi elettronici.

Climatizzazione automatica (versione Extreme), per un comfort termico ottimale.

Keyless entry (versione Extreme), per un accesso facilitato all’auto.

Media Display compatibile con Android Auto™ e Apple CarPlay™, con replicazione dello smartphone (versione Expression).

Caricatore a induzione per smartphone (opzionale), per una ricarica senza fili comoda ed efficiente.

Pack Sleep: l’auto che si trasforma in un letto per le avventure all’aria aperta

Per gli amanti dell’outdoor, Dacia offre il Pack Sleep, un optional che trasforma il bagagliaio del Jogger in un comodo letto. Pensato per viaggiatori e avventurieri, il Pack Sleep permette di riposare comodamente tra una tappa e l’altra di un’escursione. Questo pacchetto è disponibile a 1.700 euro, rappresentando una soluzione ideale per chi vuole esplorare mete remote senza rinunciare al comfort.

Dacia Jogger: un’auto accessibile e completa

Con un prezzo di listino a partire da 18.100 euro per la versione Essential con motorizzazione GPL, il Dacia Jogger si conferma come una delle auto più versatili e accessibili sul mercato. Grazie alle nuove dotazioni tecnologiche e di sicurezza, è la scelta perfetta per chi cerca un veicolo spazioso, affidabile e adatto a ogni tipo di viaggio.

L’innovazione tecnologica, unita alla praticità e al design intelligente, rende il Dacia Jogger un’auto capace di rispondere alle esigenze delle famiglie moderne, degli avventurieri e di chi desidera un veicolo sicuro, confortevole e tecnologicamente avanzato.