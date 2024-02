DACIA presenta Nuova Spring 100% elettrica

La DACIA Spring, il primo modello completamente elettrico lanciato da DACIA nel 2021, ha già lasciato un segno indelebile nel settore automobilistico, rendendo l'auto elettrica una realtà accessibile a un vasto pubblico.

Con oltre 140.000 unità vendute globalmente, la Spring si è affermata come una delle vetture elettriche più popolari tra i privati nel 2022 e 2023, un risultato notevole che sottolinea il suo impatto significativo sul mercato.

Questo veicolo distintivo non solo ha conquistato il cuore degli utenti per la sua semplicità, accessibilità ed efficienza, ma ha anche ricevuto il riconoscimento dell'ente europeo indipendente Green NCAP, che le ha assegnato il punteggio massimo di 5 stelle nel 2022 per la sua efficienza energetica e il ridotto impatto ambientale.

La Spring ha continuato a evolversi sin dal suo lancio, adottando una nuova identità di marca nel 2022 e migliorando le sue prestazioni con un motore più potente da 65 CV nel 2023. Questi miglioramenti hanno rafforzato la sua posizione come l'opzione più accessibile nel mercato delle auto elettriche, senza compromettere le qualità che hanno contribuito al suo successo iniziale.

David DURAND, Direttore del Design di DACIA: “Potendo contare sul nuovo linguaggio del brand, Spring conferma più che mai il suo ruolo di componente fondamentale della famiglia DACIA. Le abbiamo conferito un design autorevole e sicuro di sé. Facendo leva sul successo della generazione precedente, Nuova Spring tira fuori il carattere, senza complessi.”

Un Design Più Robusto e un Appeal Rinnovato

La Nuova Spring porta avanti l'eredità del suo predecessore con un design completamente rinnovato e più robusto, mantenendo al contempo la sua praticità e versatilità. Il design esterno, caratterizzato da linee ben definite e una struttura solida, riflette la nuova identità di DACIA, visibile anche nelle distintive fasce nere anteriori e posteriori e nella firma luminosa a "Y".

All'interno, la Spring si trasforma con una plancia completamente reinventata e un'architettura più orizzontale, arricchita da display digitali all'avanguardia e materiali di qualità superiore. Questi cambiamenti non solo migliorano l'esperienza di guida ma rafforzano anche l'immagine di DACIA come marchio che unisce stile, funzionalità e sostenibilità.

Innovazioni Pratiche per una Guida Quotidiana

La praticità è un altro pilastro della Nuova Spring, con il miglior volume di carico della sua categoria e soluzioni ingegnose per ottimizzare lo spazio e la funzionalità. Gli accessori, come il sistema multiuso YouClip e il vano sotto il cofano anteriore, aumentano la capacità di carico, rendendo la Spring ancora più adatta alla vita quotidiana.

La tecnologia gioca un ruolo chiave nella Nuova Spring, con un cruscotto digitale personalizzabile, sistemi di connettività avanzati e una gamma completa di dispositivi di assistenza alla guida per garantire sicurezza e comfort. La vettura introduce anche la frenata rigenerativa e una funzione di ricarica bidirezionale V2L, dimostrando l'impegno di DACIA verso l'innovazione e la sostenibilità.

Una Mobilità Elettrica Accessibile a Tutti

La Nuova DACIA Spring conferma l'impegno del marchio a rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti. Con un prezzo competitivo, che la mantiene come l'opzione più economica del mercato (esclusi incentivi statali), DACIA continua a promuovere la transizione verso una mobilità a zero emissioni.

La combinazione di design attraente, praticità quotidiana, innovazioni tecnologiche e un forte impegno verso la sostenibilità fa della Nuova DACIA Spring un punto di riferimento nel settore delle city car elettriche. Con questo modello, DACIA non solo risponde alle esigenze attuali dei consumatori ma pone anche le basi per il futuro della mobilità urbana.