Dacia Sandriders: pronti alla sfida dell'Abu Dhabi Desert Challenge

Dopo l’ottima prestazione alla Dakar, il team Dacia Sandriders è pronto per un nuovo capitolo della sua avventura nel mondo del Rally-Raid. Dal 22 al 27 febbraio,

le potenti Dacia Sandrider alimentate da carburante sostenibile affronteranno le insidiose dune dell’Abu Dhabi Desert Challenge, il secondo appuntamento del Campionato Mondiale FIA di Rally-Raid 2025 (W2RC).

Obiettivo: dominare le dune

I Dacia Sandriders scendono in gara con due equipaggi d’eccezione:

Nasser Al-Attiyah e Édouard Boulanger , reduci da una brillante Dakar e con un'ampia esperienza in questa competizione.

, reduci da una brillante Dakar e con un'ampia esperienza in questa competizione. Sébastien Loeb e Fabian Lurquin, determinati a riscattarsi dopo un'edizione sfortunata della Dakar.

Cristina Gutiérrez e Pablo Moreno, invece, riprenderanno il loro programma più avanti nel Campionato Mondiale.

L’Abu Dhabi Desert Challenge si svolge in un ambiente estremo, con sei giorni di prove a cronometro tra le dune dorate dell’Emirato di Abu Dhabi, mettendo alla prova resistenza, tecnica e strategia di piloti e navigatori.

Un calendario serrato

La gara inizia il 22 febbraio con un Prologo di 72 km ad Al Ain, seguito da cinque tappe massacranti:

23 febbraio: 400 km da Al Ain a Mezeer'ah

24 febbraio: 302 km ad anello attorno a Mezeer'ah

25 febbraio: Prima parte della Tappa Marathon (388 km)

26 febbraio: Seconda parte della Tappa Marathon (394 km)

27 febbraio: Ultima tappa (364 km), arrivo ad Abu Dhabi

Il totale dei chilometri cronometrati sarà 1.175 km, escluso il prologo.

Dacia Sandriders: una squadra affiatata

L’organizzazione ravvicinata tra Dakar e Abu Dhabi ha richiesto un lavoro senza sosta per il team, come spiega Tiphanie Isnard, Team Principal di Dacia Sandriders: «Abbiamo lavorato duramente per preparare questa gara in un tempo limitato. Dopo la Dakar, abbiamo fatto un debriefing approfondito per ottimizzare ogni dettaglio: dall'affinamento delle strategie di gara al miglioramento della collaborazione tra piloti e team tecnico. Ora vogliamo raccogliere i frutti di questa esperienza e puntare in alto.»

ìNASSER AL-ATTIYAH (QATAR), PILOTA, DACIA SANDRIDERS «L'Abu Dhabi Desert Challenge è il mio rally preferito, conosco bene questo terreno e siamo pronti per dare il massimo. Il nostro obiettivo è vincere il Campionato Mondiale e questa tappa è fondamentale per prendere il comando della classifica.»

SÉBASTIEN LOEB (FRANCIA), PILOTA, DACIA SANDRIDERS «Dopo una Dakar sfortunata, ho voglia di rimettermi in gioco. Questa gara è molto tecnica, con dune altissime che richiedono precisione e controllo. Non vedo l’ora di affrontare la sfida e dimostrare il nostro potenziale.»

Un nuovo capitolo per Dacia Sandriders

L'Abu Dhabi Desert Challenge sarà un test cruciale per il team Dacia Sandriders, che punta a consolidare il proprio ruolo da protagonista nel panorama del Rally-Raid mondiale. Con piloti di esperienza, mezzi all’avanguardia e una preparazione meticolosa, la squadra è pronta a dare spettacolo e a conquistare punti preziosi per il Campionato.