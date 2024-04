Dacia Spring EV, la cittadina con linee da SUV arriva in Italia

La Dacia Spring, dal suo debutto nel 2021, si è rapidamente affermata come uno dei veicoli elettrici più accessibili e popolari in Europa, con oltre 140.000 unità vendute.

Il 2023 ha segnato un anno record per questo modello, con 61.803 veicoli venduti globalmente, testimoniando un incremento del 26,4% rispetto al 2022. In Italia, con quasi 11.000 unità vendute, la Spring si è guadagnata un posto d'onore tra le auto elettriche più apprezzate, consolidando la sua posizione con la terza posizione tra le auto elettriche di segmento A più vendute nel 2023.

La gamma italiana si articola su due allestimenti principali: Expression ed Extreme. Entrambi si avvalgono di un design rinnovato, ispirato dalla nuova generazione del Duster, che rende la Spring più attraente che mai. Questa trasformazione è evidente sia all'interno, con una rivisitazione completa degli interni, sia all'esterno, mantenendo inalterato solo il tetto rispetto al modello precedente. Disponibile in sei colorazioni, tra cui le nuove e accattivanti Rosso Mattone e Beige Safari, la nuova Dacia Spring promette di catturare l'attenzione su strada.

Sul fronte tecnologico, l'allestimento Expression include di serie il sistema multimediale Media Control, accessibile attraverso i comandi al volante e in grado di gestire informazioni multimediali e chiamate telefoniche direttamente sul cruscotto digitale. L'allestimento Extreme, invece, eleva ulteriormente l'esperienza di guida con il sistema Media Nav Live, dotato di un ampio touchscreen da 10” che offre navigazione connessa, info traffico in tempo reale e compatibilità wireless con Apple CarPlay™ e Android Auto™.

La sicurezza è al centro dell'attenzione con l'introduzione di nuovi dispositivi di assistenza alla guida, in linea con le più recenti normative europee. Tra questi, la frenata automatica d'emergenza, il riconoscimento della segnaletica stradale, i sensori di parcheggio posteriori e il sistema di monitoraggio dell'attenzione del conducente, solo per citarne alcuni.

Una novità particolarmente interessante dell'allestimento Extreme è la funzionalità V2L (vehicle to load), che permette di utilizzare l'auto come una sorta di power bank su ruote, capace di alimentare dispositivi elettrici esterni.

In termini di prestazioni, la motorizzazione da 65 CV è ora disponibile anche per l'allestimento Expression, offrendo una guida vivace con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 14 secondi, mantenendo al contempo un consumo energetico ottimale.

La Dacia Spring 2024 non si limita alla mobilità privata: le versioni Business e Cargo sono pensate per soddisfare le esigenze degli operatori professionali, dal car sharing alle consegne dell'ultimo miglio, offrendo soluzioni pratiche e sostenibili per una varietà di applicazioni commerciali.

Con un listino prezzi che rimane sotto la soglia dei 20.000 euro e un'autonomia di 225 km in ciclo combinato (WLTP), la nuova Dacia Spring si conferma una scelta eccellente per chi cerca di avvicinarsi al mondo della mobilità elettrica senza compromessi.

Gamma Clienti privati:

2 livelli di potenza e 2 allestimenti completi e funzionali per 3 versioni complessive. Una struttura di gamma essenziale ma adatta alle necessità di spostamento odierno. Facile da scegliere, facile da utilizzare.

Nuova DACIA Spring 45 CV Expression: 17.900 euro chiavi in mano

Nuova DACIA Spring 65 CV Expression: 18.900 euro chiavi in mano

Nuova DACIA Spring 65 CV Extreme: 19.900 euro chiavi in mano

Gamma CLIENTI PROFESSIONALI:

Nuova DACIA Spring 45 CV Business: 19.200 euro chiavi in mano

Nuova DACIA Spring 65 CV Business: 20.200 euro chiavi in mano

Nuova DACIA Spring 45 CV Cargo: 18.900 euro chiavi in mano

Nuova DACIA Spring 65 CV Cargo: 19.900 euro chiavi in mano