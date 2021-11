Dacia Spring, la mobilità elettrica diventa democratica

In tutta Europa, da luglio, Spring continua a conquistare i clienti con una media di oltre 5.000 ordini al mese.

Dacia Sring è veicolo urbano dal look crossover, 100% elettrico ed accessibile al maggior numero di persone possibile, Dacia è perfettamente al passo con i tempi. Facile da utilizzare e ricaricare, con un’autonomia fino a 305 km in città (ciclo WLTP City, 230 km in WLTP combinato), è uno strumento di mobilità adatto per la maggior parte degli europei che percorrono in media una trentina di chilometri al giorno. Il tutto a un prezzo imbattibile, a partire da 20.100 €.

Leader della mobilità 100% elettrica, Spring trova parte del suo pubblico tra i clienti già convinti dalle caratteristiche dei veicoli Dacia: essenziali, robusti, accessibili e con il miglior rapporto qualità/prezzo.

Ma Spring è, prima di tutto, un veicolo di conquista, con la maggior parte dei clienti che acquistano per la prima volta un veicolo Dacia (ad esempio, 8 su 10 in Francia).

Xavier Martinet, Direttore Marketing e Vendite di Dacia ha dichiarato - «Con circa 40.000 ordini nel giro di otto mesi, Spring registra un ottimo lancio commerciale. Rendendo la mobilità elettrica accessibile a tutti, Spring conquista sia clienti che hanno già familiarità con la Marca Dacia, sia principalmente nuovi clienti. La r-EVolution continua!»