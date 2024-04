Dacia Spring: la nuova elettrica accessibile a tutti disponibile da oggi

L'attesa è terminata: la rinnovata Dacia Spring, l'automobile elettrica più conveniente sul mercato, è ora disponibile per ordinarla.

Questo lancio segna un passo importante nella democratizzazione della mobilità elettrica, offrendo un'opzione sostenibile e accessibile a un più ampio segmento di consumatori.

La nuova gamma italiana della Dacia Spring per i clienti privati si articola in tre versioni, che emergono dalla combinazione di due diversi livelli di potenza del motore, 45 o 65 CV, e due allestimenti, Expression e Extreme. Questa varietà assicura che ci sia una Spring perfetta per ogni esigenza e stile di vita, confermando l'impegno di Dacia nel fornire soluzioni su misura per il mercato italiano.

Per i professionisti, la scelta si amplia con quattro versioni dedicate: due modelli Business, ideali per gli operatori del car sharing che cercano un veicolo affidabile e efficiente, e due modelli Cargo, pensati per chi ha necessità di trasportare merci. Queste varianti sottolineano la versatilità della Spring come scelta eccellente per le esigenze commerciali.

Le prime consegne della nuova Dacia Spring sono previste per il mese di settembre, promettendo di portare una nuova ondata di efficienza e praticità nella mobilità quotidiana degli italiani. Con il suo approccio all'avanguardia e le sue soluzioni orientate al futuro, la Dacia Spring si pone come una pietra miliare nel percorso verso una mobilità più verde e accessibile.

I PREZZI

GAMMA CLIENTI PRIVATI:

Nuova DACIA Spring 45 CV Expression: 17.900 euro chiavi in mano

Nuova DACIA Spring 65 CV Expression: 18.900 euro chiavi in mano

Nuova DACIA Spring 65 CV Extreme: 19.900 euro chiavi in mano

GAMMA CLIENTI PROFESSIONALI:

Nuova DACIA Spring 45 CV Business: 19.200 euro chiavi in mano

Nuova DACIA Spring 65 CV Business: 20.200 euro chiavi in mano

Nuova DACIA Spring 45 CV Cargo: 18.900 euro chiavi in mano

Nuova DACIA Spring 65 CV Cargo: 19.900 euro chiavi in mano