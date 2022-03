Dacia trasforma il suo spot TV della Jogger in realtà aumentata su Snapchat

In occasione del lancio della nuova Jogger, Snapchat e Dacia presentano una nuova collaborazione all’insegna dell’innovazione.

Con questa nuova attivazione sulla piattaforma, infatti, Dacia – insieme alla media agency OMD, all’agenzia creativa Publicis Conseil e con il supporto di Busterwood – ha immaginato un'estensione diretta del suo spot televisivo grazie alla realtà aumentata di Snapchat. In particolare, per cogliere appieno uno dei punti di forza di Jogger, ovvero il suo abitacolo capace di trasportare ben sette persone, gli utenti sono chiamati a vestire i panni di uno skater che ha l’obiettivo di accompagnare sette passeggeri a bordo del veicolo. Una volta completata la missione, gli Snapchatter saranno in grado di scoprire il nuovo modello da ogni angolazione, sia esterna che interna. Questa campagna non solo fa leva in maniera coerente sul concept dello spot TV, ma lo trasferisce in un universo colorato e divertente, in cui è possibile immergersi grazie all’AR.

Non si tratta però della prima esperienza di realtà aumentata che Dacia propone su Snapchat. Infatti, il produttore automobilistico è tra i più audaci e pionieri in termini di utilizzo dell’AR sulla piattaforma e ha scommesso molto presto su questa modalità insieme a Snapchat, soprattutto durante i lockdown del 2020 e 2021. Questa scelta ha consentito a Dacia di mantenere un forte legame con i clienti attuali e potenziali, presentando loro i nuovi modelli anche quando le concessionarie erano chiuse.

"Con questa nuova Lente creata ad hoc per Jogger facciamo leva sul lato ludico dell'attivazione, che è combinato con un'esperienza AR molto riuscita. Abbiamo ottenuto ottimi risultati grazie alle Lenti realizzate per i modelli Sandero e Spring, e non ho dubbi che la nuova Lente Jogger sarà un successo!" commenta Olivier Suchard, Global Director Media, Data & Digital di Dacia.

La longevità della collaborazione tra Dacia e Snap è legata anche al pubblico della piattaforma in Europa: una audience non solo ampia ma anche “fedele”, con una vasta fetta di utenti che è cresciuta con l’applicazione, che rappresenta un canale privilegiato per raggiungere il target 25+/35. Proprio questo pubblico, insieme all’innovativa tecnologia di realtà aumentata messa a disposizione dalla piattaforma, costituiscono alcuni dei fattori a maggior valore aggiunto che Dacia ritrova nel partner Snapchat.

"La nuova campagna Dacia dimostra ancora una volta le potenzialità della realtà aumentata, che combina intrattenimento e utilità e consente agli Snapchatter di diventare giocatori all’interno dello spot televisivo, il tutto mentre scoprono la nuova Dacia Jogger. Dacia, partner di lunga data di Snap, continua a sorprendere la nostra community attraverso la sua audacia e il suo spirito innovativo," afferma Raphaël Schwartz, Head of Automotive di Snapchat.