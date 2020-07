Suzuki presenta Across ibrido plug-in con trazione integrale 4x4 E-Four

Suzuki presenta il un nuovo Across robusto e sportivo, dotato di un sofisticato sistema ibrido plug-in e di trazione integrale 4x4 E-Four, in grado di garantire performance ed efficienza nella riduzione di consumi ed emissioni senza compromessi, con lo stile e le doti di una ammiraglia.

ACROSS è il primo modello fornito da Toyota Motor Corporation nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Suzuki e Toyota. L’accordo ha già dato vita alla fornitura incrociata di modelli destinati a importanti mercati in diverse aree geografiche.



Caratterizzata da un design sportivo e di carattere, Across presenta linee poligonali robuste su tutta la superficie che delineano un profilo forte e deciso. Una ampia griglia frontale sportiva e un paraurti con dettagli silver sporgenti nella parte inferiore contribuiscono a definire l’imponente e inconfondibile frontale della vettura.

Tra gli equipaggiamenti vi sono sofisticati proiettori a LED a doppio fascio, che combinano abbagliante, anabbagliante e luci diurne a LED e cerchi in lega da 19” di qualità premium con finitura nera lucida e una distintiva superficie diamantata.



L’abitacolo di Across esprime comfort e lusso e trasmette sicurezza a chi guida come pure ai passeggeri. Le sellerie e gli inserti di elevata qualità costruttiva sono completati da imbottiture morbide al tatto su plancia e pannelli porta.

Ad esaltare ulteriormente l’esperienza a bordo del guidatore e dei passeggeri, è presente un display touchscreen da 9” dotato di sistemi di integrazione multistandard CarPlay, Android auto e MirrorLink.



Ad un abitacolo progettato per un elevato comfort per gli occupanti di entrambe le file di sedili, si aggiunge uno spazio di carico senza compromessi. L’ampio bagagliaio da 490 litri*1 garantisce tutto lo spazio di carico desiderabile.

A sottolineare la versatilità, sul lato destro del bagagliaio, è presente una presa elettrica 220V e una presa per accessori.

ACROSS è inoltre dotata di una serie di comodi vani portaoggetti tra cui tasche laterali per guidatore e passeggero, un vano centrale, portabevande e un capiente box/console centrale.



Il sistema ibrido plug-in di Across garantisce una efficienza nei consumi e una fluidità in accelerazione impareggiabili, con emissioni di CO₂ di soli 22g/km*2.

Al centro del sistema ibrido plug-in vi è un potente motore elettrico in posizione anteriore che assicura una coppia vigorosa alle basse velocità, combinato con un performante motore termico da 2.5l per rapide accelerazioni alle alte velocità.

Con un output massimo di 134kW (182HP) di potenza e 270Nm di coppia, il motore elettrico è alimentato da una batteria agli ioni di litio ad alta capacità da 18,1KWh (50,9Ah), posizionata sotto il pianale a beneficio della distribuzione delle masse.

Accoppiato al motore elettrico è presente un propulsore termico (Dynamic Force A25A-FXS) che fornisce se necessario, assistenza alla trazione del motore elettrico nelle fasi di guida ad alta velocità e svolge le funzioni di caricabatteria se lo stato di carica lo richiede.

Progettato per garantire al tempo stesso elevata potenza ed efficienza nei consumi, il motore termico è caratterizzato da una corsa lunga e un elevato rapporto di compressione, da una doppia iniezione (nei cilindri e nei condotti di aspirazione) che varia a seconda delle condizioni di guida per aumentare la potenza riducendo consumi ed emissioni.

ACROSS è dotata di quattro modalità di guida selezionabili: EV mode (default); Auto EV/HV mode; HV mode; Battery charger mode.

Il conducente può selezionare ciascuna modalità sulla base delle condizioni di guida e dello stato di carica della batteria.

In EV Mode la trazione è interamente fornita dal motore elettrico anche in piena accelerazione. In auto EV/HV mode e in HV mode, il motore termico contribuisce, quando necessario, alla trazione, come ad esempio quando il pedale dell’acceleratore viene premuto con forza.

Per immagazzinare energia per la modalità puramente elettrica, quando la carica è bassa, la modalità battery charger sfrutta il motore termico per ricaricare la batteria.

*2 Misurato secondo lo standard WLTP

L’avanzato sistema di trazione integrale 4x4 E-Four di Across garantisce al guidatore performance da vero 4x4, combinate con una efficienza superiore nei consumi.

Il sistema è dotato di un motore elettrico indipendente da 40kW sull’asse posteriore, in grado di lavorare in combinazione con il motore anteriore per una distribuzione di coppia che va da 100:0 a 20:80.

Tra i benefici di tale sistema, una eccellente trazione in fase di partenza su superfici a bassa aderenza come le strade innevate, e reattività e sicurezza in curva anche con grip irregolare.

AWD Integrated Management (AIM)

Al centro del sistema di trazione integrale 4x4 E-Four c’è il sofisticato AWD Integrated Management (AIM) che controlla non solo la distribuzione della trazione ma anche il comando del corpo farfallato, i tempi di cambiata, la regolazione del servosterzo elettronico (EPS) e del servofreno, in base alle condizioni di guida.

Trail Mode

Trail Mode è la denominazione del sistema di controllo del differenziale a slittamento limitato che assicura il miglior grip su superfici scivolose.

Il sistema funziona applicando forza frenante alle ruote che iniziano a perdere aderenza, redistribuendo coppia alle ruote in presa. Il sistema adegua sia l’erogazione di potenza che i punti di cambiata della trasmissione automatica per mantenere la motricità.

Sistemi di sicurezza avanzati e contenuti tecnologici

Equipaggiata in maniera completa con i più avanzati sistemi, Across offre sicurezza e tranquillità al guidatore e ai passeggeri. Tra gli elementi chiave vi sono le funzioni di assistenza alla guida come il Pre-Collision System (PCS), il Lane Tracing Assist (LTA) e il Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), che usano un radar a onde millimetriche e una videocamera monoculare.

Pre-Collision System (PCS)

Il PCS aiuta a prevenire gli impatti con altri veicoli, pedoni e ciclisti monitorando la strada di fronte al veicolo con un radar a onde millimetriche e una videocamera monoculare, fornendo assistenza alla frenata o frenando automaticamente se necessario.

Lane Tracing Assist (LTA)

Quando il sistema LTA rileva una deviazione involontaria dalla corsia su una strada a scorrimento veloce o una strada marcata da strisce laterali, supporta il movimento dello sterzo per riportare la vettura al centro della propria corsia.

Road Sign Assist (RSA)

Il sistema RSA riconosce i segnali stradali e li riporta nel display multifunzione.

Dynamic Radar Cruise Control (DRCC)

Il DRCC lavora a qualsiasi velocità e mantiene automaticamente la distanza di sicurezza dal veicolo che precede, fino a fermare la macchina e poi ripartire automaticamente.

Blind Spot Monitor (BSM)

Il BSM avverte il guidatore quando un veicolo entra o permane negli angoli ciechi dietro alla vettura.

Rear Crossing Traffic Alert (RCTA)

Il RCTA aiuta il guidatore ad evitare gli impatti in retromarcia, in uscita dai parcheggi. Quando rileva che un veicolo sta sopraggiungendo nell’angolo cieco, avverte il guidatore con un cicalino che al contempo indica la direzione di avvicinamento dell’altro mezzo.

eCall

Se la macchina è coinvolta in un incidente, il sistema eCall avverte i servizi di emergenza con un messaggio telefonico che include la posizione esatta del mezzo.

Brake Hold

Quando la macchina si ferma ad un semaforo, il freno di stazionamento elettrico mantiene il mezzo in posizione evitando l’avanzamento o l’arretramento, fino a quando il guidatore non preme nuovamente l’acceleratore.