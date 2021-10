Dalle e-bike ai monopattini, pioggia di novità in casa Nilox

Nilox, brand di tecnologia per lo sport e la vita all’aria aperta nel mercato smart mobility, presenta una serie di novità nell’ambito delle bici e dei monopattini elettrici.

Si tratta dell’e-bike J1 Plus, modello che fonde innovazione e stile, offrendo il massimo comfort di guida ed elevate prestazioni grazie al motore brushless High Speed da 36V –250 W di potenza. J1 Plus raggiunge i 25 km/h grazie alla pedalata assistita attivabile dal comando sul manubrio. La batteria removibile migliorata da 36 V consente di completare la ricarica in sole 4 ore, per godere di un’autonomia in uso continuo fino a 40 km. Nilox J1 Plus sarà disponibile a partire dall’inizio del 2022 a un prezzo al pubblico consigliato di 699,95 euro. J3 Plus è invece una fatbike con pedalata assistita che garantisce affidabilità e il massimo piacere di guida, anche sui terreni dissestati, grazie alle ruote da 20’’x 4”, al cambio Shimano a 7 marce e ai freni a disco, capaci di offrire la massima stabilità in ogni condizione. Le cinque modalità di guida possono essere comodamente gestite tramite il display Lcd posizionato sul manubrio. Inoltre, la batteria permette un’autonomia in modalità assistita fino a 70 km e consente di completare la ricarica in 6 ore. J3 Plus si distingue per il suo look potente e aggressivo, completato dalla nuova colorazione blu petrolio e dalle luci Led e sarà disponibile a partire dall’inizio del 2022 a un prezzo al pubblico consigliato di 1.199,95 €. Per avventure ancora più estreme, Nilox presenta invece la nuova J4 Plus con la forcella anteriore ammortizzata, alle gomme fat da 20"x 4” e al doppio freno a disco.

Nilox J4 Plus sarà disponibile a partire dall’inizio del 2022 a un prezzo al pubblico consigliato di 1.399,95 €. Facilità di guida, stile e funzionalità distinguono la bici elettrica a pedalata assistita J5 Plus, ideale per raggiungere qualunque destinazione. La nuova batteria removibile può essere ricaricata in sole 5 ore e permette un’autonomia in modalità assistita fino a 65 km, rendendo questo modello ideale anche per il cicloturismo. Nilox J5 Plus sarà disponibile a partire da dicembre nel nuovo colore grigio antracite a un prezzo al pubblico consigliato di 899,95 €. X6 Plus è invece la nuova mountain bike a pedalata assistita di che vanta possenti pneumatici da 27,5” x 2,10”. Nilox X6 Plus sarà disponibile a partire da dicembre a un prezzo al pubblico consigliato di 1.099,95 €. Per chi cerca una Trekking eBike con pedalata assistita dallo stile urbano ma con un’essenza sportiva, Nilox propone X7 Plus che sarà disponibile a partire dall’inizio del 2022 a un prezzo al pubblico consigliato di 1.199,95 €. Pensata più per un pubblico femminile è, invece, Nilox X7 f. Comfort e piacere di guida sono assicurati, grazie al telaio in alluminio dotato di forcella ammortizzata. Completano il design le ruote da 26’’, l’utile porta pacchi posteriore, il freno a disco anteriore e il freno V-Brake posteriore e le luci a LED anteriori e posteriori. Nilox X7 f sarà disponibile a partire da dicembre a un prezzo al pubblico consigliato di 1.199,95 €. Infine, X8 Plus combina comfort, stile e affidabilità per percorrere ogni tipo di terreno.

Nilox X8 Plus sarà disponibile a partire dall’inizio del 2022 a un prezzo al pubblico consigliato di 999,95 €. Nuova anche la Special Edition dell’apprezzato monopattino Blaze, introdotto sul mercato nella primavera del 2021, che migliora il precedente modello introducendo caratteristiche e accessori che aumentano la sicurezza del guidatore. Inoltre, per una maggiore sicurezza anche in caso di pioggia, Blaze SE introduce la certificazione IPX4, che garantisce la resistenza agli spruzzi d’acqua. Balze SE sarà disponibile a partire dal mese di dicembre nella colorazione Black + Flash Lime a un prezzo al pubblico consigliato di 299,95 €.