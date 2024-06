Daniela Poggio nuovo VP Communication in Stellantis

Daniela Poggio si unisce a Stellantis come Vice President Communication and Public Affairs Italy.

In questo nuovo ruolo, Daniela riferirà direttamente a Bertrand Blaise, Chief Communication and CSR Officer, e Clara Ingen-Housz, Global Corporate Office e Public Affairs Officer.

L'arrivo di Daniela segna l'istituzione di una nuova direzione in Stellantis, mirata a rafforzare la rappresentanza dell'Italia e a migliorare il dialogo con stakeholder interni ed esterni. Daniela sarà supportata da Claudio D’Amico, Public Relations & Communication Director, per integrare le attività di comunicazione e relazioni istituzionali.

Con una solida esperienza nella comunicazione e advocacy, Daniela ha iniziato la sua carriera in Vodafone nel 2002, ricoprendo vari ruoli nella Direzione Comunicazione. Ha poi guidato la comunicazione e le relazioni istituzionali per Goodyear Dunlop in Italia e Grecia, e successivamente è entrata in Sanofi Italia come Communication Director, dove ha creato una media company aziendale. Più recentemente, in Angelini Pharma, ha ricoperto il ruolo di Global Communication and Patient Advocacy Executive Director, promuovendo l'innovazione italiana nella salute a livello europeo.

Laureata in Lettere e Filosofia presso l’Università di Milano, Daniela è iscritta all'albo nazionale dei giornalisti pubblicisti e ha conseguito un Master in Comunicazione Pubblica e Politica. È Vicepresidente di Ferpi e collabora con la Facoltà di Comunicazione d’Impresa e Relazioni Pubbliche dell’Università Iulm di Milano.

Con questa nuova nomina, Stellantis si prepara a rafforzare ulteriormente la sua presenza e comunicazione in Italia, beneficiando della vasta esperienza e competenza di Daniela Poggio.