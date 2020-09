Davide Cassani lanciano la volata alla nuova Suzuki Swift HYBRID

Domenica 6 settembre parte la volata di Nuova Swift Hybrid con una campagna di comunicazione incentrata sull’efficienza della tecnologia Suzuki Hybrid disponibile su tutta la gamma Suzuki

La presenza sui media farà da cassa di risonanza per il lancio sul mercato italiano della rinnovata Suzuki SWIFT Hybrid, che sarà celebrato dai concessionari con un porte aperte nel fine settimana del 19 e 20 settembre.

La tecnologia Suzuki Hybrid e la nuova Swift Hybrid sono le protagoniste della nuova campagna di comunicazione della Casa di Hamamatsu, on air da domenica 6 settembre per tutto il mese di settembre su tutti i media. A raccontare in modo autentico e incisivo i pregi e i vantaggi della tecnologia Suzuki Hybrid è un personaggio amato e conosciuto da tutti gli sportivi italiani e non solo: Davide Cassani, coordinatore tecnico delle Nazionali e il commissario tecnico della Nazionale uomini, testimonial d’eccezione dei valori sportivi del brand Suzuki.

Una tecnologia geniale

Nel filmato che costituisce il cardine della nuova campagna Suzuki, Cassani illustra con chiarezza l’efficacia della tecnologia Suzuki Hybrid grazie ad una perfetta, centrata, e quanto mai consapevole, analogia con il mondo delle biciclette elettriche a pedalata assistita. Entrambi i sistemi riescono in maniera unica, geniale e nel rispetto dell’ambiente, a raggiungere l’obiettivo di chi le acquista e le guida: percorrere molta più strada con la massima efficienza.

Il sistema ibrido Suzuki, infatti, garantisce supporto costante in fase di scatto e allungo, consentendo di ridurre le emissioni e il consumo di carburante in maniera drastica, sino a -26% in città rispetto alle versioni a benzina (*), e percorrere sino a 956km con un pieno (**), senza richiedere al guidatore nessuna variazione del proprio stile di guida o operazioni di ricarica esterna delle batterie.

Valori condivisi

Suzuki considera l’ambiente sportivo il contesto ideale in cui incontrare il grande pubblico, per valorizzare una gamma oggi composta da soli modelli 100% ibridi, nei segmenti più interessanti del mercato. Il ciclismo, in particolare, scatena la passione di tanti italiani e i suoi praticanti incarnano un autentico spirito di libertà, spostandosi senza vincoli e determinati a superare i propri limiti su qualunque percorso. Gli ingegneri Suzuki mettono ogni giorno lo stesso impegno per migliorare i prodotti della gamma di Hamamatsu e per anticipare i bisogni di un mercato sempre più attento al tema della mobilità sostenibile.

Rispetto dell’ambiente e responsabilità sociale

Suzuki ha fatto una scelta chiara, puntando sulla completa ibridazione della gamma e sulla produzione di auto compatte, robuste e curate sotto ogni aspetto, dal punto vista costruttivo e prima ancora progettuale. Ciò si traduce in una grande piacevolezza in qualsiasi condizione d’impiego e in un sistematico minor dispendio di materie prime e di energia. L’attenzione all’ambiente e al mondo circostante, assume nella campagna di comunicazione anche un’ulteriore connotazione, legata alla social responsability di Suzuki, con l’invito di Cassani ai ciclisti e agli automobilisti a un rispetto reciproco, su una strada che il Commissario Tecnico ricorda essere di tutti.

Suzuki SWIFT Hybrid, una perfetta triatleta

La nuova SWIFT Hybrid è la perfetta sintesi della filosofia Suzuki, un’auto compatta e incredibilmente spaziosa, con un equipaggiamento ricco, sin dal primo livello di allestimento COOL.

La nuova SWIFT Hybrid offre di serie contenuti di confort, stile e tecnologia, come cerchi in lega, fari full Led, telecamera posteriore, sistema infotainment da 7” con Apple CarPlay® e Android auto®. Inoltre sposando in pieno la filosofia Suzuki di portare nei segmenti di maggior diffusione, tecnologie esclusive e sofisticate, nuova Swift Hybrid adotta su tutta la gamma i più moderni sistemi ADAS di guida autonoma di livello 2. Su tutti gli allestimenti la dotazione include per esempio i sistemi “nontiabbaglio”, “attentofrena”, “guardaspalle”, “vaipure”, “occhioallimite”, “guidadritto”, “restasveglio” e Adapative Cruise Control, rendendo la Swift l’auto più equipaggiata del segmento delle compatte.

Pratica, divertente e sicura in ogni spostamento, la nuova Swift Hybrid ha tre anime in grado di soddisfare ogni esigenza e può essere paragonata ad un perfetto triatleta in grado di primeggiare in più discipline.

Lunga 385 cm, ha prima di tutto una spiccata vocazione urbana e si muove agile nel traffico cittadino, anche grazie al nuovo cambio automatico CVT. Sa poi essere anche avventurosa, essendo l’unica vettura del suo segmento disponibile anche a trazione integrale 4x4 Allgrip, e infine anche sportiva. A mostrare quest'altro lato del suo carattere è Swift Sport Hybrid, una versione che regala al pilota un piacere di guida straordinario, con rapporti peso/potenza e peso/coppia ai vertici della classe.

Incentivi su tutta la gamma, un’offerta tutta da scoprire

In tutte le sue possibili declinazioni, Suzuki SWIFT Hybrid è sempre ecologica e rispettosa dell’ambiente. L’intera gamma gode infatti di tutte le agevolazioni previste per le auto ibride dalle Amministrazioni Locali e dalle Regioni e beneficia in questo periodo degli incentivi concessi dal Governo alle vetture a basso impatto ambientale. Grazie a essi e al contributo della rete Suzuki sarà possibile acquistare Swift con prezzi a partire da 12.540 Euro.