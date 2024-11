Davide Grasso nominato Chief Heritage Officer di Stellantis: nuova guida per valorizzare il patrimonio storico dei brand

Stellantis ha annunciato la nomina di Davide Grasso come Chief Heritage Officer, una nuova figura creata per salvaguardare e valorizzare la storia dei 14 brand del gruppo.

In questo ruolo, Grasso risponderà direttamente a Carlos Tavares, CEO di Stellantis, e avrà la missione di rafforzare i legami storici tra i marchi e il loro pubblico, oltre a esplorare nuove opportunità per integrare la tradizione con le strategie di sviluppo future.

Il Chief Heritage Officer guiderà la collaborazione tra Stellantis e i centri culturali, i musei e gli archivi del gruppo, sviluppando iniziative che celebrano la storia e l’evoluzione dei marchi. Insieme ai CEO dei singoli brand, Grasso lavorerà alla creazione di progetti che rendano omaggio al passato ma che allo stesso tempo spingano i marchi verso il futuro, promuovendo un’identità forte e autentica. Questa nomina conferma l’impegno di Stellantis nel mantenere vivo il proprio patrimonio storico, coinvolgendo anche le comunità e le istituzioni dei territori in cui il gruppo opera.

La leadership di Grasso in questo settore si pone come un ponte tra innovazione e tradizione, in un contesto globale che valorizza sempre di più le radici e le storie distintive dei grandi brand automobilistici.