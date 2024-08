Davide Oldani e Smart: alla scoperta dei migliori ristoranti multiculturali di Parigi

Parigi, città dell'amore e della luce, è anche un crocevia di culture e sapori che si mescolano in un'esperienza culinaria senza pari.

In una collaborazione unica con Smart, il celebre chef Davide Oldani ha esplorato la ricchezza gastronomica della capitale francese, selezionando cinque ristoranti esclusivi, ognuno rappresentante uno dei cinque continenti. A bordo della sua Smart #3 BRABUS, Oldani ha tracciato un itinerario che celebra la multiculturalità di Parigi, combinando innovazione e tradizione.

Europa: La Brasserie Italienne by Nasti

Nel cuore pulsante di Parigi, La Brasserie Italienne by Nasti porta una ventata di tradizione napoletana con un tocco di innovazione. Gennaro Nasti, maestro pizzaiolo, reinventa la pizza napoletana con la sua "pizza nel ruoto", un omaggio alla storica ricetta ma con un'attenzione moderna alla sostenibilità. Evitando sprechi, Nasti crea pizze ricche di condimenti fino al bordo, premiate tra le migliori in Europa nel 2020. Ogni piatto è un connubio perfetto di innovazione e tradizione, offrendo un'esperienza che rende omaggio ai sapori autentici italiani.

Asia: L’Abysse

Situato al Pavillon Ledoyen, L’Abysse è un ristorante che incanta con l’arte del sushi. Grazie al maestro giapponese di sushi e alla creatività di Yannick Alléno, L’Abysse offre una degustazione di nigiri di altissima qualità. Gli ingredienti eccezionali, come il pesce ikejime dell'Atlantico, sono preparati in un ambiente raffinato, arricchito dalle opere di Tadashi Kawamata e dalle ceramiche di William Coggin. Con due stelle Michelin, L’Abysse è una destinazione imperdibile per chi desidera un’esperienza culinaria omakase unica, accompagnata da una carta dei vini e sakè di prim'ordine.

Oceania: Le Doyenné

A un'ora da Parigi, Le Doyenné è un rifugio di cucina etica e vegetale, nato dalla passione di due cuochi australiani. Dopo anni di ristrutturazione di un antico fienile presso lo Château de Saint-Vrain, Le Doyenné è diventato un'icona della cucina sostenibile. Utilizzando metodi di agricoltura rigenerativa, il ristorante offre piatti stagionali che esaltano i prodotti locali. Tra i piatti di punta, le carote baby con chili fermentato e i broccoli in tempura rappresentano l'essenza della cucina naturale. La sala del ristorante, con vista sull'orto e sui tramonti, aggiunge un tocco di magia all'esperienza gastronomica.

Africa: Mosuke par Mory Sacko

Nel 14° arrondissement di Parigi, MoSuke rappresenta l'incontro tra Africa e Giappone, sotto la guida del talentuoso chef Mory Sacko. Ex sous-chef al Mandarin Oriental e candidato di Top Chef, Sacko combina spezie e tecniche di cottura africane con la raffinatezza giapponese, celebrando i prodotti locali francesi. Il risultato è un menu innovativo e coerente, impossibile da trovare altrove. MoSuke è un tributo alla diversità culturale e culinaria, offrendo un'esperienza che delizia i sensi con sapori unici e audaci.

America: Burger Père et Fils by Alléno

Yannick Alléno e suo figlio Antoine portano un tocco di classe agli hamburger con il loro pop-up estivo, Burger Père et Fils, presso Allénothèque. Qui, gli hamburger pluristellati incontrano l'arte culinaria. Il menu Arsène, con manzo della Normandia deglassato al cognac, e l'opzione vegetariana con "salsiccia nera vegetale", barbabietole e semolino, offrono sapori raffinati e sorprendenti. Le patatine affumicate, condite con timo, rosmarino e paprika, accompagnate da salse fatte in casa, completano questa esperienza di comfort food di alta classe. Un'interpretazione moderna del classico americano che non delude.

Innovazione e Stile: La Collaborazione con Smart

Questa collaborazione con Smart celebra l'essenza del marchio: innovazione, stile e un impegno per esperienze urbane uniche. A bordo della Smart #3 BRABUS, Davide Oldani ha esplorato Parigi, scoprendo e condividendo le gemme culinarie della città. Il “viaggio pop” dello chef riflette la filosofia della cucina di Oldani: accessibile, sorprendente e ricca di sapori. Questa sinergia tra Smart e Oldani sottolinea l'importanza di esplorare e valorizzare le diversità culturali attraverso il cibo, rendendo ogni viaggio un’esperienza indimenticabile.

Parigi, con la sua vasta offerta gastronomica, continua a essere una delle capitali culinarie del mondo. Grazie alla guida di Davide Oldani e alla collaborazione con Smart, è ora possibile esplorare i sapori dei cinque continenti senza lasciare la città. Un viaggio culinario che celebra l'innovazione, la tradizione e la multiculturalità, offrendo ai parigini e ai visitatori un'esperienza gastronomica unica nel suo genere.