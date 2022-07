Debutta Lamborghini Huracán Tecnica

Le tre anime di questa supersportiva – piacevole uso quotidiano, divertimento sportivo e alte prestazioni in pista

Sono state esplorate percorrendo le strade del centro di Valencia, delle montagne alla periferia e presso il circuito Ricardo Tormo.

Le caratteristiche uniche della Huracán Tecnica la rendono una super sportiva affascinante sia in strada sia in pista. La Tecnica prende dalla Huracán STO il motore e l’abilità in pista grazie alle due ruote motrici e alle ruote posteriori sterzanti. Comparata alla Huracán EVO rear-wheel drive, il peso diminuisce di 10kg, mentre l’aerodinamica migliorata assicura un incremento della deportanza posteriore del 35% e una riduzione della resistenza aerodinamica del 20%,

Il rapporto di sterzata diretto e la ripartizione della coppia insieme al Performance Traction Control System (P-TCS) modificato, gli pneumatici Bridgestone Potenza Sport su strada e Potenza Race in pista e una configurazione specifica delle sospensioni, la rendono estremamente sportiva e divertente alla guida. Il nuovo HMI aggiunge alle funzioni quali navigatore, car-finder e rapporto dello stato della vettura, l’integrazione con Amazon Alexa, la telemetria connessa, i diari di bordo che registrano destinazioni e tempi in pista e la funzionalità What3Words, per la migliore esperienza di guida, in ogni situazione.