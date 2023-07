Debutto mondiale all'Autodromo di Monza per la nuova Peugeot 208

Anteprima mondiale a Monza per Nuova PEUGEOT 208, svelata in occasione dell’E-LION DAY,

appuntamento realizzato dalla filiale italiana della Casa durante il week end di gara della 6 Ore di Monza, tappa italiana del Campionato del Mondo Endurance FIA WEC.

Terza volta di PEUGEOT a Monza con il suo progetto motorsport: nel 2021 ha presentato alla stampa mondiale il prototipo di Hypercar 9X8, nel 2022 ha fatto debuttare l’Hypercar nella prima gara di campionato e svelato in anteprima mondiale Nuova 408, mentre in questo 2023Monza ha segnato idealmente l’inizio della seconda stagione di gara della 9X8 con la livrea disegnata da J.DEMSKY (presentata alla Milano Design Week 2023) e la Casa del Leone ha presentato in anteprima mondiale la Nuova 208.

Una centralità dell’Italia nella galassia PEUGEOT confermata anche dai numeri: il nostro Paese rappresenta il secondo mercato più importante al mondo per la Casa e le vendite PEUGEOT in Italia rappresentano il 15% delle vendite del brand in Europa, con una quota di mercato italiana del 5,7%.

208, la più compatta di casa PEUGEOT sfoggia un nuovo design, grazie ad una rinnovata firma luminosa anteriore e posteriore, nuovo design dei cerchi in lega (affinati a livello aerodinamico), novità all’interno con evoluzione dell’esclusivo PEUGEOT i-Cockpit® e nuove dotazioni come le telecamere 360° e si presenta con una forte elettrificazione dei propulsori, grazie all’arrivo di due nuove motorizzazioni HYBRID 48V ed una nuova motorizzazione 100% elettrica da 156 CV in grado di sfondare il muro dei 400 km di autonomia.