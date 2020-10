DEKRA Road Safety Award 2020, assegnato a Marco Bucci, Sindaco di Genova

Il "DEKRA Road Safety Award" giunge quest’anno alla terza edizione. Il premio speciale che tende a valorizzare le realtà italiane più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale è assegnato per il 2020 al Sindaco di Genova, Marco Bucci, e sarà consegnato il prossimo 27 ottobre, a Milano, in occasione dell'evento #FORUMAutoMotive.

La missione di DEKRA, Gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700 dipendenti, pone al centro della sua attività la sicurezza sulla strada, sul lavoro, in casa. Per questo motivo, oltre ad essere promotrice del Tavolo per la Sicurezza Stradale, DEKRA ha ideato il Premio con il duplice obiettivo di sensibilizzare in modo positivo la pubblica opinione e di riconoscere il merito alle figure che nei propri ambiti hanno realizzato azioni di grande efficacia ed hanno permesso una significativa crescita della sicurezza verso la realizzazione della Vision Zero.

Il Sindaco di Genova, nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte ex Morandi, ribattezzato San Giorgio sul fiume Polcevera, è la terza figura a cui viene assegnato il "DEKRA Road Safety Award". Nelle due precedenti occasioni i premiati erano stati Alberto Bombassei, Presidente di Brembo, e sua Eccellenza il Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato.

Una scelta a lungo meditata dalla giuria che ha valutato di grande valore l’esempio dato dal Commissario Bucci nella realizzazione, a tempi di record, dell’opera costruita in modo efficiente, innovativo e sostenibile. Un ponte soprattutto sicuro per i cittadini di Genova e per tutti gli utenti che transitano quotidianamente su quel tratto di autostrada.

“Con il nostro riconoscimento desideriamo premiare una figura istituzionale e di manager di assoluto spicco - spiega Toni Purcaro, Presidente di DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East. L'impegno del Sindaco e Commissario Straordinario, Marco Bucci, ha consentito la realizzazione di un’opera necessaria per Genova e per tutto il Paese, esprimendo dei valori che il nostro Gruppo riconosce come propri. La nostra Azienda, tradizionalmente vocata ai temi della sicurezza stradale, è molto sensibile all’evoluzione della mobilità grazie alla tecnologia e all’interconnessione in ottica ecosostenibile, e il lavoro svolto con il nuovo Ponte è un esempio virtuoso di pianificazione urbana che ci avvicina alla Smart City del futuro” .

Il "DEKRA Road Safety Award" sarà ufficialmente consegnato il prossimo 27 ottobre, all'Enterprise hotel, in corso Sempione, 91, a Milano, nel corso dei talk show programmati per l’ultimo degli eventi 2020 della serie #FORUMAutoMotive.

“Il nuovo ponte San Giorgio di Genova - è il commento del giornalista Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive - rappresenta un modello di successo e del fare bene di cui l’Italia è capace. Un modello di efficienza portato come esempio a livello internazionale, in nome della sicurezza e a dimostrazione di come il Paese abbia bisogno di forti investimenti in nuove e moderne infrastrutture. Il sindaco di Genova, Marco Bucci, da manager quale è, e con il quale mi complimento personalmente, ha dato palese dimostrazione che i fatti, nell’esclusivo interesse della gente e del Paese, possono scongiurare ritardi e tenere a debita distanza dannose intromissioni politiche”.

Il ponte San Giorgio, che ha sostituito quello tragicamente crollato, diventa molto più che un semplice viadotto e un esempio di architettura, è destinato a essere l’icona del capoluogo ligure. Un’opera che ha richiesto uno sforzo enorme e che Marco Bucci, nel doppio ruolo di Sindaco e Commissario, è stato in grado di coordinare, nonostante le emergenze. “Costruire un ponte nei tempi giusti, con i costi giusti, solido e sobrio al tempo stesso - è il commento del primo cittadino di Genova al quale è stato assegnato il DEKRA Road Safety Award - è stato l’impegno che ci siamo presi sin dal primo momento, nella consapevolezza che quello che è accaduto il 14 agosto 2018, con la caduta di Ponte Morandi, non deve mai più ripetersi. Genova non si è mai fermata, grazie anche a un sistema viario che, in estrema urgenza, è stato prontamente modificato per garantire la mobilità nonostante l’assenza del Morandi. Oggi, quel chilometro e poco più di strada, che è tornato a unire due lembi della città, è diventato molto di più che un viadotto autostradale. È divenuto il simbolo di qualcosa di più grande: delle difficoltà che possono essere superate, delle tragedie che si mutano in riscatto, di un Paese che è capace di fare. E di fare bene".