DEKRA Road Safety Award 2021 premiato il Politecnico di Milano

Quarta edizione del "DEKRA Road Safety Award". Per il 2021 il premio speciale che tende a valorizzare le realtà italiane più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale va al Politecnico di Milano.

DEKRA, gruppo multinazionale presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700 dipendenti con la missione di garantire la sicurezza sulla strada, sul lavoro, in casa, ha ideato il Premio con il duplice obiettivo di sensibilizzare in modo positivo la pubblica opinione e di riconoscere il merito alle figure che nei propri ambiti hanno realizzato azioni di grande efficacia, permettendo in tal modo una significativa crescita della sicurezza verso la realizzazione della Vision Zero.

Il DEKRA Road Safety Award 2021, ritirato oggi dal Prof. Marco Bocciolone - Direttore del Dipartimento di Meccanica, rappresenta il riconoscimento per l’azione continua sviluppata dal Politecnico di Milano che negli anni, attraverso i suoi docenti e ricercatori in sinergia con studenti, Istituzioni e aziende, ha avuto effetti concreti nell’ambito della sicurezza stradale. In particolare grazie al Laboratorio Mobilità e Trasporti, una struttura che svolge attività di ricerca e sviluppo nei vari settori dell’Ingegneria dei Trasporti, orientato soprattutto ai temi più innovativi sotto i profili metodologici, tecnologici, organizzativi e applicativi.

Proprio quest’anno, inoltre, è stato inaugurato il simulatore di guida Dim400, realizzato con il contributo di Regione Lombardia, che consente attività di ricerca nell'ambito della sicurezza dei veicoli, di quelli ecologici, automatizzati e connessi studiando l’interazione tra uomo e macchina, vedi http://www.trasporti.polimi.it/ .

Il Politecnico di Milano si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle edizioni passate: Il Cav. Alberto Bombassei, Presidente di Brembo, il Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, il Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.

MOTIVAZIONE DEL PREMIO "DEKRA ROAD SAFETY AWARD 2021"

Il premio viene assegnato ad aziende o figure professionali secondo tutti o alcuni dei seguenti requisiti:

Che abbiamo sviluppato un’azione significativa con risultati comprovati nella RICERCA sulla Sicurezza Stradale. In caso di aziende, riveste valore importante la quota di INVESTIMENTI destinati alla ricerca.

La realizzazione e la messa in commercio di PRODOTTI che hanno migliorato e contribuiscono alla Sicurezza Stradale, sia sui mezzi, che sulle infrastrutture.

L’INNOVAZIONE è uno dei criteri più importanti, vale sia per ricercatori, università, aziende che pubbliche amministrazioni.

L’uso di procedure a salvaguardia della SICUREZZA SUL LAVOR0 vengono valutate con attenzione se il destinatario del premio è un’azienda o un’organizzazione.

L’attenzione ai GIOVANI talenti è considerata molto positivamente.

Il tema della FORMAZIONE è determinante per la Sicurezza Stradale: Enti e Società che investono in questo campo hanno maggiori probabilità di essere premiate.

La Sicurezza Stradale deve essere COMUNICATA in un processo che porta alla diffusione della consapevolezza della responsabilità che si assume ogni persona che fruisce di una strada: autista di mezzi pesanti, automobilista, motociclista, ciclista o pedone che sia. Al Premio interessano persone o aziende o enti che COMUNICANO comportamenti virtuosi per la Sicurezza Stradale.

Il DEKRA Safety Road Award 2021 è stato assegnato al Politecnico di Milano, nella figura del suo Rettore, Prof. Ferruccio Resta, perché si è distinto in tutti gli ambiti sopra citati.