DOBA: la rivoluzione digitale per prenotare la tua nuova DACIA

Nell'era della digitalizzazione, le aspettative dei clienti evolvono costantemente, e la capacità di adattarsi a queste esigenze diventa cruciale per qualsiasi marchio.

Dacia, sempre attenta a intercettare i bisogni dei consumatori, ha lanciato DOBA (DACIA Omnichannel Business Acceleration), una piattaforma che rivoluziona il modo di prenotare e acquistare una nuova auto. Questa iniziativa consente ai clienti di gestire il loro rapporto con il brand in modo sia fisico che digitale, rispecchiando perfettamente l'approccio "phygital" che combina il meglio dei due mondi.

DOBA nasce per offrire una multicanalità di contatto con Dacia, permettendo ai clienti di prenotare la loro nuova auto comodamente da casa. Il processo è stato studiato per essere intuitivo e accessibile, in linea con lo stile Dacia. Accedendo al sito www.dacia.it, l'utente può scegliere il modello di interesse e decidere se configurarlo completamente o optare per una delle configurazioni fisse, che garantiscono una consegna prioritaria.

Per procedere con la prenotazione, è necessario creare un account My DACIA. Questo account permette non solo di effettuare la prenotazione, ma anche di monitorare lo stato di avanzamento dell'ordine. Una volta selezionata la concessionaria presso cui perfezionare l'acquisto, il cliente può prenotare la sua nuova Dacia con un deposito di soli 150 euro, pagabile tramite carta di credito o Google Pay attraverso la piattaforma Stripe.

Dopo la prenotazione, il cliente viene contattato da un DACIA Guide per eventuali chiarimenti sul processo di acquisto e sul modello scelto. Successivamente, la concessionaria selezionata contatterà il cliente per fissare un appuntamento in salone e completare l'ordine. Il deposito di 150 euro viene restituito al cliente una volta conclusa la transazione.

I primi modelli disponibili per la prenotazione online sono il Nuovo Duster e la Nuova Spring 100% elettrica, entrambi grandi novità per il 2024. Prenotare tramite DOBA offre anche vantaggi significativi: nel caso del Nuovo Duster, ad esempio, il cliente può beneficiare della priorità di consegna scegliendo una delle pre-configurazioni disponibili su www.dacia.it. Inoltre, la prenotazione online garantisce che le condizioni di acquisto presenti al momento della configurazione vengano mantenute fino alla finalizzazione dell'ordine.

Il sistema DOBA non solo facilita il processo di prenotazione, ma rafforza anche l'approccio omnicanale di Dacia, mantenendo la rete di concessionarie al centro del processo di vendita. Questo assicura che, nonostante l'elevato grado di digitalizzazione, il cliente possa sempre contare su un supporto fisico e umano quando necessario.

Per rendere l'esperienza di prenotazione ancora più fluida, Dacia ha implementato una chat con operatori specializzati, pronti a rispondere a qualsiasi domanda o dubbio possa sorgere durante il processo. Questo servizio, insieme alla semplicità del sistema di prenotazione, rende l'acquisto di una nuova Dacia un'esperienza piacevole e priva di stress.

Con DOBA, Dacia si pone all'avanguardia della digitalizzazione nel settore automobilistico, rispondendo alle esigenze moderne dei clienti con soluzioni innovative e pratiche. La possibilità di prenotare una nuova auto online, unita alla garanzia di supporto continuo e alla semplicità del processo, rappresenta un passo significativo verso il futuro dell'automobile.

La strategia di Dacia non si limita a offrire veicoli di qualità, ma si estende alla creazione di un'esperienza di acquisto che si adatta perfettamente al contesto storico attuale. DOBA è la risposta alle nuove esigenze dei consumatori, unendo tecnologia avanzata e un servizio clienti impeccabile. Con questo sistema, prenotare una nuova Dacia diventa non solo facile, ma anche un'esperienza gratificante e senza precedenti.

In conclusione, DOBA è un esempio brillante di come Dacia continui a innovare per soddisfare e superare le aspettative dei suoi clienti, integrando perfettamente l'approccio digitale con l'esperienza fisica delle concessionarie. Un'ulteriore prova dell'impegno del marchio nel fornire non solo prodotti eccellenti, ma anche un servizio di alta qualità che rispecchia i valori di semplicità e accessibilità tipici di Dacia