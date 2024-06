Dodge Europe sceglie Andrea Iannone come nuovo Ambassador

Dodge Europe ha annunciato una nuova collaborazione con Andrea Iannone, talentuoso pilota italiano di WorldSBK, che diventa così Official Ambassador del marchio.

La scelta è stata determinata dalla forte personalità di Iannone, dalla sua passione per le prestazioni elevate e dall'affinità con lo spirito del brand Dodge.

Per inaugurare ufficialmente questa partnership, Andrea Iannone è stato ospitato all’Heritage HUB, sede della collezione di auto d’epoca più significative nella storia di Stellantis. Qui, il pilota ha avuto l’opportunità di esplorare numerose auto sportive, inclusa la speciale Dodge Challenger SRT® Hellcat Redeye. Questo modello, uno dei più rari ed esclusivi della serie "Last Call" disponibile in Europa, è equipaggiato con un motore HEMI® V8 SRT® da 807 cavalli.

Andrea Iannone ha fatto il suo debutto sui canali social e digital di Dodge Europe durante il primo episodio della seconda stagione di IN//OUT, la popolare webserie europea del brand che ha già superato i 2 milioni di visualizzazioni. La serie racconta i valori di Dodge attraverso storie spettacolari, sia in pista che fuori, offrendo uno sguardo unico sulle prestazioni e la passione che caratterizzano il marchio.

Nel primo episodio della seconda stagione, disponibile online, il Team Go Eleven e Andrea Iannone sono protagonisti di una drag race entusiasmante tra una Ducati Panigale V4 R e una Dodge Challenger SRT Hellcat. Questa sfida inedita ha avuto luogo durante un weekend di gare del campionato WorldSBK, creando un legame ancora più stretto tra il pilota e il marchio Dodge.

L'esperienza vissuta in Olanda ha gettato le basi per una collaborazione più ampia tra Andrea Iannone e Dodge Europe, evidenziando i valori condivisi e gli obiettivi ambiziosi per il 2024. Domenico Gostoli, Head of Ram & Dodge Brands Enlarged Europe, ha espresso grande soddisfazione per l’accordo: “La storia dello spettacolare ritorno alle corse di Andrea, la sua straordinaria passione e la sua personalità unica hanno davvero fatto la differenza per il team Dodge Europe. Siamo molto orgogliosi di vederlo a bordo di una delle nostre vetture più rare e rappresentative della ‘Last Call’ Edition, augurandoci che le prestazioni del nostro leggendario V8 supercharged lo ispirino a dare sempre il massimo nelle prossime gare di Superbike”.

Andrea Iannone ha commentato: “Sono felice di ricevere supporto da parte di questo brand con cui condivido la passione per le prestazioni ad alta velocità. Grinta, divertimento e concentrazione sono aspetti molto importanti per i piloti, sia su due sia su quattro ruote”.

Nei prossimi mesi, Iannone avrà un ruolo di rilievo nei progetti di comunicazione di Dodge Europe. Sarà il protagonista del prossimo episodio di IN//OUT - Season 2, a bordo della Dodge Challenger SRT® Hellcat Redeye. Le riprese si svolgeranno al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” durante la tappa del campionato WorldSBK dell’Emilia-Romagna.

Questa operazione mira a rafforzare ulteriormente la presenza di Dodge Europe come Official Car del campionato WorldSBK 2024, collaborando strettamente con il Team Go Eleven e Andrea Iannone, tornato ad essere uno dei protagonisti più seguiti e apprezzati.

Dodge Challenger SRT® Hellcat Redeye, il modello che incarna questa partnership, è una versione esclusiva della serie limitata “Last Call”. Equipaggiata con un motore 6.2L Supercharged HO HEMI® V8 SRT®, è capace di erogare 807 cavalli e 959 Nm di coppia fino a 6.500 giri/minuto. Questa muscle car può raggiungere i 100 km/h in soli 3,4 secondi e una velocità massima di 326 km/h, offrendo un’esperienza di guida eccezionale e inimitabile.