Doppia vittoria per Kia EV9 ai World Car Awards 2024

Kia EV9, con il suo lancio nel 2024, si è affermata come una pietra miliare nel panorama automobilistico globale, ottenendo una doppia vittoria ai prestigiosi World Car Awards 2024.

Questo riconoscimento ha segnato un momento significativo nella storia della casa automobilistica, con la EV9 che ha ricevuto i titoli di World Car of the Year e World Electric Vehicle durante una cerimonia che ha avuto luogo al Salone dell'Auto di New York.

Queste vittorie non sono solo un trionfo per il modello EV9 ma rappresentano anche la quarta e la quinta volta che Kia si aggiudica un premio ai World Car Awards dal 2020, evidenziando la continua eccellenza e innovazione dell'azienda nel campo dell'automotive. La giuria, composta da 100 giornalisti di spicco del settore automobilistico provenienti da 29 paesi, ha premiato la Kia EV9 per il suo design all'avanguardia, gli spaziosi interni a sette posti e il prezzo competitivo.

Sviluppata sulla piattaforma E-GMP, la EV9 è stata pioniera nell'utilizzo della tecnologia di batteria di quarta generazione, assicurando prestazioni di punta nel suo segmento. Questo veicolo non solo simboleggia l'avanzamento tecnologico ma è anche un testimone dell'impegno di Kia nel superare i confini della tecnologia e dell'eccellenza nel design. Ho Sung Song, presidente e CEO di Kia, ha espresso orgoglio e gratitudine per questo riconoscimento, ribadendo l'impegno dell'azienda a fornire veicoli eccezionali che ridefiniscono l'esperienza di guida per i clienti globali.

La EV9 ha già accumulato una serie impressionante di riconoscimenti da quando è stata presentata come il primo SUV elettrico a tre file di Kia. Tra questi, ha vinto nella categoria "Family Cars" ai Golden Steering Wheel Awards, è stata nominata North American Utility Vehicle of the Year 2024, e ha ricevuto il titolo di "Best Premium SUV" ai Newsweek Autos Awards 2023.

Sean Yoon, Presidente e CEO di Kia North America e Kia America, ha sottolineato che la EV9 rappresenta la visione di Kia e la sua dedizione alla qualità. Questo premio non solo conferma la posizione di Kia come leader nelle soluzioni di mobilità sostenibile ma è anche un riconoscimento del duro lavoro e dell'impegno dei team di Kia in tutto il mondo.

L'accoglienza entusiastica e i premi raccolti dalla Kia EV9 riflettono la crescente domanda e l'interesse per veicoli sostenibili e ad alte prestazioni. Questi riconoscimenti sono un chiaro indicatore del successo di Kia nel settore dei veicoli elettrici e della sua capacità di anticipare e soddisfare le esigenze dei consumatori in un'era di rapida evoluzione tecnologica e ambientale.