Drivalia estende Future ai privati: auto usate garantite online

Continua il percorso di sviluppo di Drivalia Future: da oggi, il brand dedicato alla vendita di auto provenienti dal settore del noleggio è disponibile anche per i clienti privati.

Lanciata in Italia nel 2023, Future è la piattaforma di Drivalia, società di noleggio e mobilità del Gruppo CA Auto Bank, pensata per dare nuova vita alle auto al termine del contratto di noleggio o abbonamento, avviando così un nuovo ciclo di vita.

Ispirato ai principi dell’economia circolare, Future si basa sul riutilizzo responsabile e ottimizzato della flotta di Drivalia, reimmettendo sul mercato vetture di ultima generazione ed economicamente accessibili. La strategia dell’azienda è in linea con l’andamento del mercato dell'auto usata in Europa, in continua crescita.

La piattaforma online di Drivalia Future offre un’ampia selezione di veicoli usati, per soddisfare ogni esigenza e budget. Le auto sono sottoposte a rigorosi controlli di qualità e provviste di schede dettagliate, con foto e tutte le informazioni necessarie per garantire un’esperienza di acquisto trasparente e sicura. In occasione del lancio della piattaforma, per gli acquisti effettuati entro il 31 luglio 2024, i clienti potranno beneficiare del passaggio di proprietà gratuito e dell’estensione di garanzia per 24 mesi.

Prima di procedere con l’acquisto, sarà possibile esaminare dal vivo i veicoli di Drivalia Future presso alcuni store selezionati, provvisti di aree espositive dove visionare i modelli e completare l’acquisto. La rete dei Drivalia Future Store è destinata ad ampliarsi nei prossimi mesi: ai primi centri, presenti a Roma e Torino, se ne aggiungeranno presto di nuovi a Milano e Napoli.

I clienti interessati all’acquisto possono anche contare sul supporto finanziario di CA Auto Bank. Dal sito di Drivalia Future si potrà accedere al pratico finance calculator della Banca, con cui richiedere un preventivo, scegliendo l’importo da finanziare e la rata mensile più in linea con le proprie disponibilità. Inoltre, presto sarà possibile finanziare l’acquisto con l’instant credit, richiedendo un finanziamento con esito istantaneo attraverso la piattaforma CA Auto Pay.

“Drivalia Future riflette la nostra attenzione verso uno sviluppo sostenibile e responsabile. Già attivo con successo in Finlandia, Irlanda, Norvegia e Repubblica Ceca, è stato lanciato l’anno scorso anche in Italia, inizialmente solo per rivenditori e professionisti del settore. I risultati positivi ottenuti finora ci hanno spinto ad estendere la piattaforma anche ai privati” ha dichiarato Paolo Manfreddi, CEO di Drivalia. “Il nostro obiettivo è offrire una seconda vita alle auto della nostra flotta, garantendo un’alternativa di mobilità accessibile e di qualità”.