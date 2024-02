Drivalia rivoluziona la mobilità con Car Cloud "Anniversary Edition"

Drivalia festeggia un traguardo importante nel settore della mobilità con il lancio del nuovo CarCloud "Anniversary Edition",

l'evoluzione dell'iconico abbonamento mensile all'auto che ha già sedotto oltre 40.000 utenti in Italia. Questa innovativa formula rappresenta una pietra miliare nella crescente tendenza verso la "disownership" e la "subscription economy", che stanno ridisegnando il futuro della mobilità. Con proiezioni che vedono le formule di abbonamento rappresentare oltre il 10% delle nuove immatricolazioni nei principali mercati europei entro il 2025, Drivalia si posiziona all'avanguardia di questa trasformazione, offrendo una soluzione che risponde alle esigenze di flessibilità e convenienza dei consumatori moderni.

CarCloud "Anniversary Edition" si distingue per la sua offerta altamente competitiva, permettendo ai privati e ai liberi professionisti di scegliere tra tre abbonamenti best-seller, con una significativa riduzione del canone mensile. Questa edizione speciale mantiene tutti i benefici che hanno reso CarCloud una scelta popolare tra i consumatori, come la gestione completamente online, una vasta gamma di servizi post-vendita e una flessibilità senza pari.

Gli abbonamenti disponibili includono opzioni per ogni esigenza: dal Family SUV DR4 GPL, ideale per le famiglie, al Voyager SUV DR6 e al C-SUV MG HS per chi cerca prestazioni e stile, fino ai modelli più ecologici come il Jeep Compass, Renegade o Ford Kuga 4xe plug-in hybrid per gli appassionati di tecnologie verdi. La facilità di accesso attraverso l'acquisto di voucher su piattaforme come Amazon o nei Drivalia Mobility Store rende l'esperienza ancora più comoda e accessibile.

L'abbonamento mensile di CarCloud "Anniversary Edition", che parte da 399€, include 1.500 km mensili e una copertura completa che assicura tranquillità e sicurezza al volante. Inoltre, l'offerta è arricchita da 24 ore mensili di car sharing con E+Share Drivalia e, per i modelli elettrici e PHEV, dalla ricarica gratuita presso i Drivalia Mobility Store, sottolineando l'impegno di Drivalia verso una mobilità più sostenibile.

Con CarCloud "Anniversary Edition", Drivalia non solo celebra il successo del suo modello di abbonamento auto ma riafferma il suo ruolo di leader innovativo nel settore della mobilità. Questa iniziativa si configura come una risposta concreta alla crescente domanda di soluzioni di mobilità flessibili e sostenibili, offrendo ai consumatori un'alternativa pratica e conveniente all'acquisto tradizionale di veicoli.