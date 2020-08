Ds 3 Crossback E-Tense: gestisci la ricarica con l’app My DS

Alla base di questa semplice procedura, la necessità di collegare la vettura alla nostra fonte di energia, domestica o pubblica. Il primo passo consiste nel familiarizzare con lo sportellino di ricarica della vettura: su DS 3 CROSSBACK E-TENSE troviamo appositi connettori, circondati da una cornice luminosa che ha il compito di illustrare le differenti fasi: il colore bianco ci accoglie all'apertura dello sportello, blu indica la programmazione di una carica differita gestibile attraverso l’app My DS sul proprio smartphone, mentre verde lampeggiante segnala che la ricarica è in corso, terminando quando il colore diventa verde fisso. L'insorgere di eventuali problemi viene invece riservato al colore rosso.

L’altro dispositivo che completa la dotazione di DS 3 CROSSBACK E-TENSE è il cavo di ricarica, e sullo stesso sono presenti differenti spie.

· Power verifica la connessione elettrica, confermando con il verde la possibilità di iniziare la carica.

· Charge usa nuovamente il colore verde: se lampeggiante la carica è in corso oppure è stato programmato il riscaldamento della vettura. Quando il colore diventa fisso, abbiamo la conferma dell’avvenuta carica.

· Fault, con il suo colore rosso ha invece il compito di segnalare eventuali anomalie.

La batteria agli ioni di litio da 50 kWh di DS 3 CROSSBACK E-TENSE consente di percorrere 320 chilometri, certificati dal severo ciclo di test WLTP. Tre i tipi di ricarica possibili: domestica, accelerata oppure rapida. Quest'ultima disponibile grazie alla presenza di un apposito circuito di raffreddamento della batteria di trazione.

Da postazione pubblica di carica rapida da 100 kW, la batteria si ricarica all’80% in soli 30 minuti, la ricarica domestica totale viene invece completata in 5 ore dal DS SMART WALLBOX trifase, oppure 8 ore in caso di versione monofase. A proposito di tempi, DS 3 CROSSBACK E-TENSE passa da 0 a 50 km/h in soli 3,3 secondi. Più che sufficienti per divertirsi, all’insegna della nuova mobilità che guarda ad un futuro già disponibile.