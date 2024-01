DS 4 E-TENSE, arrivano i pacchetti Connect One e Connect Plus

E' anadat in scena l'esclusiva "DS 4 Experience" per presentare la berlina premium DS 4, vincitrice del titolo "Auto più bella dell'anno 2022".

DS 4 si caratterizza per il design audace, il comfort elevato e le alte prestazioni del veicolo. Particolare enfasi è stata posta sui rinnovati Pack di Servizi Connessi (Connect One e Connect Plus), attivi per 10 anni dall'acquisto e inclusi nel prezzo, che migliorano l'esperienza di guida.

Il Pack Connect One offre tre principali funzioni. La prima è la "SOS & Assistance", che in caso di emergenza attiva un sistema di localizzazione e contatta automaticamente i soccorsi. Il secondo è il "Telemanteinance DS", che permette al cliente di mantenere il controllo sullo stato di salute del veicolo e sui dati tecnici attraverso contatti diretti con il DS Service, rapporti mensili via e-mail e aggiornamenti. Infine, il "Maintenance e-book" fornisce un libretto di manutenzione digitale consultabile tramite l'app MyDS, mostrando la cronologia degli interventi eseguiti. Sono inclusi aggiornamenti automatici e la possibilità di intrattenersi con il display del veicolo quando è parcheggiato, nel rispetto del Codice della Strada.

Il secondo pacchetto per i clienti di DS 4 è il Pack Connect Plus, attivo per tre anni dalla data di garanzia del produttore. Questo offre servizi premium aggiuntivi per un'esperienza di guida connessa, incluso un sistema di navigazione con riconoscimento vocale, sviluppato da TomTom, con funzionalità come il traffico in tempo reale e gli avvisi sugli autovelox. Una caratteristica distintiva è l'integrazione di ChatGPT nel sofisticato sistema DS IRIS SYSTEM, offrendo una nuova interazione con il veicolo.

Il Pack Connect Plus include anche il servizio di Geofencing, il controllo remoto del veicolo tramite smartphone, un allarme connesso e la funzione E-Remote per monitorare la ricarica su smartphone. Questo pacchetto riflette la visione audace di DS su un futuro automobilistico sempre più connesso. Oltre ai pacchetti Connect One e Connect Plus, ci sono servizi personalizzati su MyDS App e comfort inclusi nel pacchetto "ONLY YOU, l'expérience DS". DS Automobiles dimostra un impegno nel creare un'esperienza automobilistica esclusiva, centrata sul cliente e anticipando le tendenze future in connettività, comfort e raffinatezza.

La nuova gamma di DS 4 presenta quattro livelli di allestimento: Bastille Business, Performance Line, Rivoli e Opera, tutti caratterizzati da un design premium, comfort elevato e innovazione tecnologica. Il profilo atletico e compatto della vettura unisce fluidità e linee nette, con un design aerodinamico e carismatico. L'uso di materiali pregiati come pelle, Alcantara, carbonio e legno contribuisce alla raffinatezza dello stile francese all'interno dell'abitacolo. La cura dei dettagli e l'attenzione alla tecnologia si evidenziano con caratteristiche come l'insonorizzazione di alta qualità, il night vision e la sospensione DS Active Scan. La DS 4 offre un'esperienza di guida avanzata grazie all'integrazione di tecnologie all'avanguardia, inclusa la presenza di ChatGPT, facendo di DS Automobiles il primo marchio in Europa a integrare a bordo un modello di Intelligenza Artificiale Generativa. Questa innovazione si inserisce nella visione del marchio di reinventare il viaggio premium, focalizzandosi su ospitalità, personalizzazione, sostenibilità e tecnologia avanzata. DS 4 promette di occupare uno spazio significativo nel mercato nazionale, offrendo un'esperienza di viaggio superiore.