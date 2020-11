DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, tecnologia e ADAS per viaggiare in sicurezza

DS 7 CROSSBACK è un mix unico di tecnologia ed eleganza e riporta nell’esperienza al volante quel savoir-faire tipicamente parigino che ne contraddistingue il design grazie ai nuovi sistemi di assistenza alla guida, a partire dai DS ACTIVE LED VISION che adattano automaticamente il fascio di luce alla strada e alla velocità o il DS DRIVER ATTENTION MONITORING che attiva automaticamente un segnale acustico e di allarme sul quadro strumenti qualora dovesse rivelare un’eventuale distrazione, a cui si aggiungono il sistema di sorveglianza dell’angolo morto, un sistema di frenata automatica d’emergenza e il riconoscimento della segnaletica stradale.

Ma le tecnologie di assistenza alla guida di DS 7 CROSSBACK non si limitano ad aumentare la sicurezza.

Alcune di esse, infatti, aprono le porte del Brand alla guida autonoma permettendo al top di gamma DS di assistere il conducente regolando la velocità in funzione del veicolo che precede e mantenendo l’auto in carreggiata con il DS CONNECT PILOT, o di vedere nella notte grazie alla telecamera ad infrarossi del DS NIGHT VISION che rileva i pedoni e gli animali fino a 100 metri di distanza mostrando l’immagine nel quadro strumenti digitale, o ancora di anticipare le imperfezioni della strada e regolare automaticamente gli ammortizzatori con il DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, rendendo DS 7 CROSSBACK un esempio di comfort e sicurezza per il segmento e per l’intero mercato.