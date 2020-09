DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4,1,4 litri di benzina per 100 km nel ciclo WLTP

DS Automobiles apre la strada a una tecnologia di nuova generazione. Con i suoi tre motori, un motore benzina turbo e due motori elettrici per una potenza combinata di 300 cavalli, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 è il punto di riferimento in termini di tecnologia e raffinatezza.

DS 7 CROSSBACK è il primo SUV ad offrire 300 cavalli, 4 ruote motrici e un’autonomia di 58 chilometri in modalità al 100% elettrica, 34 grammi di emissioni di CO 2 al Km e un consumo di carburante medio di 1,4 litri di benzina per 100 Km, in base al nuovo ciclo WLTP. Questa nuova procedura impone una misurazione in condizioni di guida molto più realistiche rispetto ai dati precedenti.

Sviluppata in Francia, questa tecnologia è applicata al SUV più raffinato del suo segmento. Il motore PureTech da 200 CV è accompagnato da due motori elettrici da 80 kW posizionati su ciascun assale. Sono associati a un cambio automatico a 8 rapporti per una potenza complessiva di 300 CV e una coppia di 450 Nm distribuita dalla trasmissione a 4 ruote motrici. Le sue prestazioni permettono di arrivare da 0 a 100 km/h in soli 6,6 secondi e di percorrere 1000 metri con partenza da fermo in 27 secondi.

È possibile scegliere fra diverse modalità di guida per sfruttare al massimo la coppia o guidare in modalità elettrica (modalità di default ‘zero emission’) per percorrere i 58 chilometri solo con i motori elettrici, grazie alla batteria da 13.2 kWh. In questa modalità, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 può raggiungere i 135 km/h.

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, modello Ibrido Plug-In, può ricaricare la batteria da 0 al 100% in un’ora e 45 minuti con una presa a muro dedicata di 32A. La batteria si ricarica anche durante la guida, grazie a un sistema avanzato di recupero dell’energia ereditato dalla Formula E.

Con il motore e la batteria posizionati in maniera ottimale, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 offre esattamente lo stesso spazio interno degli altri modelli della gamma. Lo stile carismatico e la raffinatezza DS Automobiles sono sfruttati appieno, grazie a una scelta di materiali esclusivi come l’Alcantara, la pelle pieno fiore o la Nappa e forti segnali identitari come le impunture Point Perle o la tecnica della lavorazione guilloché Clous de Paris.

La tecnologia si esprime anche attraverso le dotazioni dei sistemi di aiuto alla guida. DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 offre il DS CONNECTED PILOT, un sistema di guida autonoma di secondo livello, il DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, il sistema di sospensioni controllato da telecamera, il DS PARK PILOT, per parcheggiare senza dovere effettuare manovre, o l’ADVANCED SAFETY PACK, che comprende tutti gli elementi di sicurezza necessari per guidare oggi.

Modello omologato secondo il ciclo WLTP: DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, 300 CV, 4 ruote motrici, cerchi da 19 pollici.