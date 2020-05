DS 7 CROSSBACK: la serenità dinamica

Le sfide sono sempre difficili: far convivere serenità e dinamismo. È proprio questo paradosso che stimola maggiormente Alain Joseph, responsabile della divisione “sintesi cliente”, e il suo team.

La serenità si basa su delle scelte tecniche di primo piano. Per esempio su DS 7 CROSSBACK, il retrotreno con assale a bracci tirati e l’ammortizzazione variabile, conferiscono un vantaggio innegabile rispetto alla concorrenza.

“È uno degli assi portanti nello sviluppo dello stile di guida proprio di DS Automobiles”, spiega Alain Joseph. “Durante i test, normalmente spingiamo i prototipi fino a 180 Km/h in curva. È necessario che l’auto sia capace di percorrere la curva senza che il conducente abbia da chiudere la traiettoria con il volante. Dovrebbe poter guidare con un gomito sulla portiera, senza aver bisogno di fare correzioni, grazie alla grande stabilità offerta dai nostri sistemi. È questa la serenità che cerchiamo quando progettiamo un’auto.”

Il lavoro sulla caratterizzazione della guida di un modello DS va ancora più lontano. Le schiume ad alta densità giocano un ruolo fondamentale, così come l’acustica. Anche questa è una delle ragioni per le quali DS 7 CROSSBACK si distingue dalla concorrenza. I doppi vetri stratificati sull’anteriore e sul posteriore, sono un elemento unico nel segmento.

Le innumerevoli qualità di DS 7 CROSSBACK creano un chiaro legame con le DS storiche. La straordinaria tenuta di strada e le leggendarie sospensioni della grande berlina che festeggia quest’ano i 65 anni sono state una vera e propria ispirazione nello sviluppo delle soluzioni tecniche adottate nei modelli dell’attuale gamma DS.

Fino a 300 cavalli di potenza combinata e quattro ruote motrici

Questa idea di serenità dinamica risale alla creazione del brand DS: è un pilastro nella costruzione del brand, come lo sviluppo della nozione di comfort.

Il dinamismo passa da una precisione progettuale ricercata in ogni istante.

“Siamo molto sensibili alla qualità della direzionalità alla guida. Non devono esserci sensazioni di imprecisione o eccessiva fluidità al volante. Poi c’è un compromesso da trovare, perché l’obiettivo non è di indurire tutto il sistema di guida per dare una falsa impressione di dinamismo, che andrebbe totalmente a detrimento del comfort.”

Grazie al sistema DS ACTIVE SCAN SUSPENSION di DS 7 CROSSBACK e DS 9, le leggi che comandano il sistema di sospensione si adattano in tempo reale alla velocità, alle caratteristiche della strada e allo stile di guida del conducente. Con la modalità sport, il telaio diventa ancora più stabile, per curvare con la massima precisione, senza movimenti imprevisti. Anche il motore reagisce allo stesso modo, con dei passaggi ai regimi alti più decisi e rapidi.

Milioni di chilometri di test

Prima della consegna del modello numero 1 destinato ai clienti, vengono effettuati test per milioni di Km, sia per mettere alla prova i sistemi nella loro durata, che per poter confermare che il nuovo prototipo rispetta le caratteristiche di serenità dinamica che i modelli DS devono avere.

“Sulla base di un elenco di specifiche molto dettagliato, i prototipi rispettano già gli standard DS nel momento in cui ci vengono presentati per la prima volta”, ricorda Alain Joseph. “Ed è proprio con dei meeting di sintesi, attraverso delle maquette in scala reale, che notiamo ogni piccolo dettaglio, confrontandoci spesso con la concorrenza. Verifichiamo tutto: la motorizzazione, la tenuta di strada, la parte acustica e l’ergonomia. Su DS 9, ad esempio, l’acustica, il comportamento su strada e il comfort rappresentano indubbiamente dei punti forti rispetto alla concorrenza. Questa berlina è perfettamente in linea con il concetto di serenità dinamica che cerchiamo sempre nei nostri progetti.”.