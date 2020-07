DS 7 CROSSBACK tecnologia e stile al top

DS 7 CROSSBACK ha voluto presentarsi sulla scena dei SUV premium, poggiano su due precisi aspetti. Da una parte il design, dall'altra la tecnologia, uniti nel fornire un insieme di emozioni che rendono questo modello decisamente distintivo.

La sua personalità riesce a esprimersi anche a vettura ferma, mentre all’accensione inizia il gioco dei luminosi fari che compongono il sistema DS LED VISION. Un apparato che nasconde un'arma segreta, quando la visibilità diventa difficile oppure di notte: grazie al NIGHT VISION, una telecamera a infrarossi intercetta pedoni oppure animali ben oltre la portata dei tecnologici fari. Sono esempi di quell'aspetto tecnologico che il SUV DS 7 CROSSBACK soddisfa a piene mani, magari in maniera meno appariscente rispetto ai pregiati materiali che compongono l'abitacolo, con lavorazioni artigianali che aggiungono il valore di una esperienza sartoriale.

Su strada, il comfort di bordo è garantito da un altro sistema invisibile a occhio nudo. Le sospensioni DS ACTIVE SCAN SUSPENSION sono comandate da una telecamera che rileva le condizioni della strada e i parametri di guida, conferendo un comportamento dinamico che mantiene costanti precisione e comfort.

Potremmo quasi dare per scontata la sicurezza del SUV DS 7 CROSSBACK, che fa affidamento sulla complessa rete di sistemi ausiliari (ADAS) che hanno il compito di vigilare in maniera automatica su quanto avviene intorno alla vettura in movimento, richiamando anche il guidatore in caso di distrazione.

Probabilmente le distrazioni sono però altrove e coinvolgono gli altri conducenti, attratti dallo stile scultoreo del SUV DS 7 CROSSBACK.