DS 9 E-TENSE: la nuova dimensione dello spazio riservato ai passeggeri.

DS 9 E-TENSE segna il ritorno DS Automobiles alle berline che propongono un linguaggio stilistico senza tempo, in grado di perseguire le originali ambizioni del brand.

Allo slancio delle forme esterne, DS 9 E-TENSE contrappone un abitacolo che vuole rendere giustizia all'impegno con cui DS Automobiles presenta oggi un autentico salotto.

Non è un caso quindi, che il brand parigino abbia scelto la definizione DS LOUNGE per interni che vogliono sedurre tanto la vista, quanto il tatto.

Le ampie superfici dell'abitacolo ospitano materiali nobili che definiscono con chiarezza la matrice raffinata della sontuosa berlina. La plancia interamente rivestita di pelle Nappa affianca l'esclusiva lavorazione a braccialetto di orologio, confermando l'attenzione nel definire i singoli dettagli.

Gli elementi di cristallo, l’Alcantara® che riveste il tetto e le tendine di protezione, così come le maniglie interne rivestite in pelle, sono un chiaro invito a toccare con mano per percepire le accattivanti sensazioni che questi materiali nobili sono in grado di trasmettere.

Il passo di 2,90 metri offre un ulteriore vantaggio: tanto spazio per i passeggeri posteriori che dispongono di comfort identico ai sedili anteriori.

I sedili posteriori sono infatti riscaldati, con funzione massaggio e ventilati: una assoluta première per la categoria. Centralmente, l'appoggia-gomito si offre nel rendere ancora più ospitale l'abitacolo per i passeggeri posteriori, che trovano il lusso del rivestimento in pelle, spazi di alloggiamento con prese USB, i comandi della funzione massaggio dei sedili e l'illuminazione d’accesso policromatica.

Prima Classe non è più solo una definizione, ma diventa realtà anche per i passeggeri posteriori di DS 9 E-TENSE, ora in grado di definire in maniera individuale il livello di benessere preferito.