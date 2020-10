Ds 9 protagonista al Milano Monza Open Air Motor Show

DS Automobiles sarà protagonista del Milano Monza Open Air Motor Show (29 ottobre al’1 novembre), grazie alla presenza, della nuova DS 9 E-TENSE. DS 9 E-TENSE esprime il perfetto connubio fra tradizione, savoir-faire d’eccellenza e tecnologia avanzata, un invito a riscoprire l’eccellenza francese nel mondo automobilistico.

4,93 metri di lunghezza, 1,85 di larghezza e grandi ruote da 690 millimetri di diametro: DS 9 E-TENSE risulta più imponente rispetto alle altre berline della categoria. Sviluppata su una nuova versione della piattaforma EMP2, attraverso il design particolare esalta le sue linee eleganti, con un abbassamento del tetto pronunciato, in stile fastback.

DS 9 E-TENSE è proposta con una motorizzazione ibrida plug-in composta da un motore turbo benzina PureTech e da un motore elettrico che erogano una potenza combinata di 225 CV, in grado di percorrere tra 40 e 50 chilometri (WLTP) in modalità zero emissioni grazie a una batteria da 11,9 kWh.

La gamma sarà presto integrata con altre due motorizzazioni E-TENSE da 250 cavalli a 2 ruote motrici con un’autonomia maggiore e da 360 cavalli, con una trasmissione 4 ruote motrici intelligente.

Tutti i modelli sono proposti con un cambio automatico a otto rapporti.

La transizione energetica è nel DNA di DS Automobiles fina dall’inizio della sua creazione come brand, per questo la sua gamma offre già oggi una versione elettrificata di ogni modello.

Durante i quattro giorni del Milano Monza Open Air Motor Show sarà possibile effettuare un test drive di DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, SUV medio del brand DS in versione Ibrido Plug-In con 300 cv di potenza combinata e trazione a quattro ruote motrici, grazie alla presenza di due motori elettrici montati sui due assali. Questo modello permette, grazie alla batteria da 13,2 kWh un’autonomia fino a 58 Km in modalità Zero Emission, consumo misto tra 1,2 e 1,7 l/100 Km (ciclo WLTP) e emissioni di CO 2 tra 28 e 39 g/Km (ciclo WLTP).

Nell’area test drive, situata in piazza Castello, sarà possibile provare anche il dinamismo che offre la guida di DS 3 CROSSBACK E-TENSE, SUV compatto 100% elettrico dotato di un motore da 100 kW (136 cv) e una batteria da 50 kWh che garantisce un’autonomia fino a 320 Km. L’efficienza energetica è garantita anche dal sistema di rigenerazione dell’energia, che permette di recuperare fino al 25% di energia nella guida in città, grazie alla funzione “Brake”. La batteria di DS 3 CROSSBACK E-TENSE può essere ricaricata all’80% in 30 minuti utilizzando una colonnina di ricarica rapida.