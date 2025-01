DS Automobiles alla Paris Fashion Week 2025: eleganza e sostenibilità in movimento

DS Automobiles rinnova la sua collaborazione con la Paris Fashion Week® 2025, consolidando il legame tra il mondo dell’automotive e quello della moda.

Per questa prestigiosa manifestazione, il marchio francese ha messo a disposizione una flotta esclusiva di quindici DS 7 PLUG-IN HYBRID personalizzate con il logo ufficiale dell’evento. Questi veicoli accompagneranno giornalisti, influencer e protagonisti delle sfilate, offrendo un’esperienza di viaggio unica per le strade di Parigi.

Le motorizzazioni ibride plug-in disponibili per le DS 7 in servizio – PLUG-IN HYBRID 225, PLUG-IN HYBRID AWD 300 e PLUG-IN HYBRID AWD 360 – garantiscono una mobilità silenziosa, sostenibile e a zero emissioni in modalità elettrica (fino a 81 km nel ciclo WLTP EAFR). Un perfetto esempio dell’impegno di DS Automobiles per coniugare innovazione tecnologica e rispetto per l’ambiente, nel solco della tradizione del lusso e del comfort "alla francese".

La gamma DS Automobiles non si limita ai veicoli ibridi plug-in, ma include soluzioni 100% elettriche, come la DS 3 E-TENSE e la futuristica DS N°8, un SUV coupé con un’autonomia fino a 750 km, concepito per ridefinire il concetto di mobilità premium.

Il legame tra DS Automobiles e il mondo della moda è insito nel DNA del marchio: la cura per i dettagli, i materiali di alta qualità e le tecniche artigianali, come le iconiche cuciture Pearl o gli inserti Clous de Paris, evocano le creazioni sartoriali delle maison di alta moda. Questi elementi si fondono armoniosamente con il design innovativo e creativo che caratterizza i veicoli del brand.

Il programma della Paris Fashion Week® prenderà il via il 21 gennaio 2025, dedicando i primi sei giorni al Prêt-à-porter Uomo Autunno/Inverno 2025-2026, per poi proseguire dal 27 al 30 gennaio con le creazioni di Haute Couture Primavera/Estate 2025. Durante questi eventi, DS Automobiles si conferma ambasciatrice dell’eleganza e della sostenibilità, trasportando i protagonisti della moda verso un futuro più green.