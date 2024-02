DS Automobiles celebra 10 Anni in Italia con la serie speciale EDIT10N LIMITÉ

Nel panorama automobilistico del lusso, DS Automobiles si distingue per il suo inconfondibile tocco di eleganza francese.

Quest'anno, per celebrare il decimo anniversario del brand, viene introdotta la serie speciale EDIT10N LIMITÉE, disponibile su tutta la gamma DS. Questa iniziativa non solo sottolinea il traguardo dei dieci anni ma offre anche ai clienti un vantaggio unico: una selezione degli optional più desiderati inclusi direttamente nel prezzo d'acquisto.

La serie speciale EDIT10N LIMITÉE è una testimonianza dell'impegno di DS Automobiles nel fondere lusso, tecnologia avanzata e comfort supremo. I modelli Performance Line, Performance Line+ e Rivoli+, a seconda della vettura, si arricchiscono di dotazioni che elevano ulteriormente il livello di esperienza offerta da DS. Dall'innovativo Pack Drive Assist alla Vision 360, ogni dettaglio è pensato per esaltare la guida e rendere ogni viaggio un'opera d'arte.

Il DNA di DS Automobiles, fondato sulla raffinatezza e sull'innovazione, trova piena espressione nella EDIT10N LIMITÉE. La DS 4 e la DS 7, in particolare, diventano i fari della campagna di comunicazione, incarnando il meglio del savoir-faire francese. La DS 4, con le sue motorizzazioni BlueHDi 130 e PureTech 130 e la sua vernice metallizzata Grigio Premiere, è una vera gioiella di tecnologia e stile. Allo stesso modo, la DS 7 Performance Line+, con la sua finitura e i suoi cerchi in lega da 20 pollici Tokyo, offre un'esperienza di guida senza pari.

Questa serie non è soltanto un omaggio al passato ma anche uno sguardo al futuro di DS Automobiles, con la promessa di continuare a offrire veicoli che combinano estetica, performance e sostenibilità, grazie anche alle versioni elettriche e ibride plug-in con la firma E-TENSE.

Con la serie EDIT10N LIMITÉE, DS Automobiles non celebra solo un decennio di successi ma riafferma il suo ruolo di leader nel settore delle auto di lusso, proponendo un prodotto che supera le aspettative dei clienti più esigenti. La campagna di comunicazione mira a coinvolgere un pubblico vasto, evidenziando l'arte del viaggio secondo DS, dove comfort, silenzio e dettagli raffinati si fondono per creare un'esperienza senza precedenti.

L'EDIT10N LIMITÉE è dunque più di una serie speciale: è la celebrazione di un viaggio che continua, ricco di passione, innovazione e successi. Con oltre 7.200 immatricolazioni nel 2023, l'Italia si conferma un mercato chiave per DS, testimoniando l'apprezzamento per un brand che ha saputo rendere l'auto non solo un mezzo di trasporto ma un vero e proprio simbolo di lusso e prestigio.