DS Automobiles celebra la sua storia con SM TRIBUTE: dialogo tra passato e futuro

DS Automobiles continua il suo dialogo con la community e celebra la sua eredità attraverso un progetto iconico: SM TRIBUTE.

Questo tributo alla leggendaria SM, presentata per la prima volta nel 1970, rappresenta non solo un omaggio al passato, ma anche uno sguardo visionario verso il futuro dell’automobile. Un’iniziativa che, secondo Thierry Metroz, Design Director di DS Automobiles, nasce dalla volontà di "promuovere il nostro patrimonio attraverso le nostre icone" e dalla capacità di DS di coinvolgere attivamente la propria community.

Nel 2020, DS Automobiles ha condiviso con il pubblico una serie di bozzetti, chiamata #SM2020, sui suoi social network, stimolando una forte risposta da parte dei fan. “Abbiamo ricevuto messaggi chiari dai nostri clienti,” ricorda Metroz. “Ci hanno trasmesso il loro affetto per i modelli iconici e la volontà di non vedere stravolti i disegni originali.” Da questo feedback è nato SM TRIBUTE, un progetto che non solo reinterpreta la SM, ma immagina un’evoluzione costante della vettura negli ultimi cinque decenni.

La SM, creata da Robert Opron, è stata una vera innovazione per l’industria automobilistica francese negli anni Settanta. Con il suo potente motore V6, le sospensioni idropneumatiche ereditate dalla DS e le linee aerodinamiche, la SM si è imposta come una gran turismo d’eccellenza, capace di combinare comfort, prestazioni e innovazione. Ancora oggi, rimane un modello culto, desiderato dai collezionisti di tutto il mondo.

La reinterpretazione della SM, denominata SM TRIBUTE, è frutto del lavoro del team del DS DESIGN STUDIO PARIS, che ha saputo mantenere intatte le proporzioni e il carattere della vettura originale, aggiornandola con un tocco di modernità. Il risultato è una silhouette elegante e muscolosa, con una lunghezza di 4,94 m e un’altezza di 1,34 m, ma con una maggiore larghezza per una presenza ancora più imponente sulla strada. “Abbiamo creato una fluttuante S nel profilo laterale,” afferma Frédéric Soubirou, Head of Exterior Design di DS Automobiles, “con ruote posteriori parzialmente carenate che contribuiscono all’efficienza aerodinamica.”

Il design bicolore di SM TRIBUTE, reinterpretato dalla nuance Gold Leaf presente nella brochure originale del 1971, è un omaggio al passato, ma con uno sguardo al futuro. Questo concetto cromatico richiama la tradizione dei concours d’elegance francesi degli anni Trenta, rivisitata in chiave moderna con una vernice satinata lavorata a mano.

Uno dei dettagli più affascinanti di SM TRIBUTE è l’evoluzione della griglia anteriore. Se nella SM originale era una superficie in vetro, oggi si trasforma in uno schermo 3D che si illumina al centro, circondato da gruppi ottici caratterizzati da DRL a punta di diamante. Un chiaro esempio di come DS Automobiles abbia saputo innovare mantenendo il legame con le sue radici.

Anche gli interni di SM TRIBUTE rendono omaggio alla SM del passato, con la riproposizione delle linee della plancia e del quadro strumenti ovale, ma arricchiti con tecnologie all’avanguardia. Gli strumenti di bordo sono proiettati e non esistono più schermi fisici, creando un ambiente di guida più immersivo. “Abbiamo voluto creare un’esperienza meno restrittiva per il conducente e gli occupanti,” afferma Luc Quirin, Interior Designer di DS Automobiles, sottolineando l’uso di materiali pregiati come la pelle e l’Alcantara®.

L’innovazione e il design avanguardistico di SM TRIBUTE si allineano perfettamente con lo spirito di DS Automobiles, che continua a costruire un ponte tra passato e futuro. La vettura sarà presentata al Concours d’Elegance di Chantilly Arts & Elegance, evento di cui DS è partner fin dal 2014. In questa occasione, il pubblico potrà ammirare SM TRIBUTE accanto all’originale SM, per un confronto diretto tra il design classico e la sua reinterpretazione moderna. DS ha già lasciato il segno a Chantilly, vincendo nel 2016 con DS E-TENSE e nel 2022 con E-TENSE PERFORMANCE, continuando a riaffermarsi come marchio di punta nel panorama dell’innovazione automobilistica.

Il decimo anniversario di Chantilly Arts & Elegance sarà anche l’occasione per vedere una selezione di SM storiche, tra cui la SM OPERA, una cabriolet SM MYLORD e una versione da corsa che ha partecipato alla 24 Ore di Spa-Francorchamps. Questa straordinaria esposizione permette ai visitatori di riscoprire la storia della SM e di immergersi nell’affascinante mondo di DS Automobiles.

Inoltre, chi volesse scoprire il dietro le quinte della progettazione di SM TRIBUTE può accedere al sito DS DESIGN STUDIO PARIS, dove viene svelato il processo creativo che ha portato alla nascita di questa nuova icona del design.