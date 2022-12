Ds Automobiles lancia il programma DS Certified per le vetture usate

SUV, berlina, benzina, diesel, ibrido plug-in o 100% elettrico, due o quattro ruote motrici, interni in tessuto, Alcantara® o pelle, l'intera gamma DS è disponibile attraverso il marchio DS CERTIFIED.

Acquisto in contanti, con finanziamento e con noleggio a lungo termine, con permuta della propria , DS Automobiles offre soluzioni su misura per le esigenze individuali. Nata nel 2019, DS CERTIFIED è attualmente presente in 10 paesi europei con un programma che continua ad espandersi con nuove garanzie e servizi esclusivi.

DS CERTIFIED offre una selezione di modelli DS usati per consentire ai clienti di acquistare con completa fiducia e godere di servizi esclusivi, oltre a massimizzare i valori di rivendita. Il programma riceve valutazioni di soddisfazione del cliente equivalenti a quelle delle auto nuove, con uno stock di auto certificate in continua evoluzione.

Ispezione del veicolo in 120 punti

Poiché la sicurezza è una priorità, ogni vettura viene sottoposta ad un'attenta ispezione composta da 120 controlli, condotti da esperti DS Automobiles. Alla consegna viene fornito un certificato di ispezione.

Test drive senza impegno

Ogni auto è disponibile per un test su strada prima dell'acquisto.

Una garanzia fino a 48 mesi con chilometri illimitati

Il veicolo beneficia di una garanzia commerciale DS Usato Garantito fino a 48 mesi a partire dalla data di consegna, con chilometraggio illimitato e senza franchigia. Questa garanzia è equivalente alla garanzia del produttore e copre le parti di ricambio danneggiate a causa di un guasto meccanico o elettrico.

Nessun costo di manutenzione per un anno o 15.000 chilometri

Per un’auto a marchio DS CERTIFIED non ci sono costi di manutenzione durante il primo anno dall’acquisto o per 15.000 chilometri.

Soddisfatti o rimborsati

Il programma DS Usato Garantito offre la possibilità di sostituire la vettura acquistata entro i 10 giorni lavorativi o 1.000 chilometri, successivi alla consegna o di ricevere il rimborso del prezzo pagato, qualora non fosse possibile procedere alla sostituzione richiesta.

La vettura potrà essere eventualmente cambiata con un veicolo della stessa categoria (cilindrata, motorizzazione, prezzo).