DS Automobiles: un 2024 ricco di novità e grandi ambizioni per il 2025

Il 2024 è stato un anno complesso per il settore automotive, ma DS Automobiles ha saputo trasformare le sfide in opportunità, consolidando la propria presenza sul mercato italiano.

Il brand francese, noto per il suo savoir-faire nel lusso automobilistico, ha chiuso l'anno con risultati incoraggianti e uno sguardo proiettato al futuro, grazie a una gamma sempre più orientata all'elettrificazione e al lancio di modelli esclusivi.

DS Automobiles: consolidamento nel mercato italiano

In Italia, DS Automobiles ha raggiunto una quota di mercato dell'1,9% nel segmento premium, posizionandosi tra i primi 10 marchi del settore. Tra i modelli di punta, il DS 7 ha confermato il suo ruolo centrale, con circa 3.500 unità vendute nel 2024 e una quota di mercato dell'8,5% nel segmento C-SUV premium. Risultati che dimostrano il successo della strategia del brand: un mix di design sofisticato, tecnologie all'avanguardia e attenzione alla sostenibilità.

Fin dalla sua nascita nel 2014, DS Automobiles ha saputo distinguersi come portavoce del lusso francese nel mondo automotive. Nel 2024, il brand ha rafforzato la propria offerta con modelli come DS 3, DS 4 e DS 7, disponibili in versione elettrica o ibrida plug-in, sotto la firma E-TENSE. Una proposta che ha incontrato il favore di un pubblico sempre più attento all'ambiente e al comfort.

Le principali novità del 2024

L'anno appena trascorso ha visto DS Automobiles protagonista di importanti lanci sul mercato italiano. A marzo è stata introdotta la serie speciale “Édit10n Limitée”, un omaggio al decimo anniversario del brand in Italia. Questa versione esclusiva ha conquistato i clienti grazie a una dotazione di serie completa, pensata per rispondere alle esigenze del mercato.

Ad aprile, il lancio delle versioni DS 3 HYBRID e DS 4 HYBRID ha segnato un altro passo verso la sostenibilità. I modelli offrono i vantaggi della tecnologia ibrida autoricaricabile, garantendo maggiore comfort, efficienza energetica e minori costi di gestione rispetto ai tradizionali motori a benzina.

A metà anno, DS Automobiles ha stupito ancora con la “Collection Antoine de Saint-Exupéry”, una serie speciale che celebra il leggendario aviatore e scrittore francese. Presentata presso l'Aero Club Milano di Bresso, questa collezione si distingue per dettagli unici, come la livrea “Volo di notte” e gli interni in pelle Nappa Criollo, che evocano il fascino dell'epoca pionieristica dell'aviazione.

Innovazioni tecnologiche all'avanguardia

Durante il 2024, DS Automobiles ha introdotto importanti novità tecnologiche nella sua gamma. Tra queste, il sistema Geofencing per i modelli ibridi plug-in, che consente di attivare automaticamente la modalità elettrica nelle zone a basse emissioni (ZFE), ottimizzando l'utilizzo dell'energia e riducendo l'impatto ambientale.

Un'altra innovazione di rilievo è rappresentata dal DS IRIS SYSTEM, che integra funzioni avanzate come la navigazione connessa e il riconoscimento vocale basato su ChatGPT. DS Automobiles è stato il primo marchio in Europa a implementare un modello di intelligenza artificiale generativa, migliorando ulteriormente l'esperienza utente.

Il 2025: nuove ambizioni e l'arrivo della DS N°8

Guardando al futuro, DS Automobiles si prepara a rafforzare ulteriormente la propria posizione nel mercato premium con il lancio della DS N°8. Questo nuovo SUV Coupé, che sarà prodotto nello stabilimento di Melfi, rappresenta l'inizio di una nuova era per il brand.

La DS N°8 farà il suo debutto mondiale al Salone di Bruxelles, in programma dal 10 al 19 gennaio 2025. Ispirata alla concept car DS AERO SPORT LOUNGE, la nuova arrivata combina lusso, aerodinamica avanzata e prestazioni di alto livello. Il modello offrirà un'autonomia fino a 750 km nel ciclo combinato WLTP e oltre 500 km in autostrada, grazie a un coefficiente aerodinamico di appena 0,24.

Con una potenza fino a 350 CV e la possibilità di scegliere tra due o quattro ruote motrici, la DS N°8 promette di ridefinire gli standard del comfort e della mobilità elettrica. La SUV Coupé incarna la nuova “arte francese del viaggio elettrico”, offrendo serenità dinamica e un'esperienza di guida senza precedenti.

Accanto alla DS N°8, al Salone di Bruxelles sarà esposta l'intera gamma elettrificata del brand, con una livrea esclusiva per la DS 7, a testimonianza dell'impegno continuo di DS Automobiles verso l'innovazione e la sostenibilità.

Il 2024 ha segnato un anno di consolidamento e crescita per DS Automobiles in Italia, grazie a una gamma di modelli sempre più orientata all'elettrificazione e a una serie di iniziative che hanno conquistato il pubblico. Il 2025 si preannuncia altrettanto ricco di novità, con il lancio della DS N°8 e l'obiettivo di ridefinire gli standard del segmento premium.

DS Automobiles continua a distinguersi per la sua capacità di combinare lusso, tecnologia e sostenibilità, offrendo un'esperienza di guida unica e proiettata verso il futuro.