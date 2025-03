DS N°8: al via gli ordini in Italia per il nuovo SUV elettrico con autonomia fino a 750 km

La nuova DS N°8 è finalmente disponibile in Italia, inaugurando ufficialmente la seconda era di DS Automobiles con un'offerta 100% elettrica, raffinata e tecnologicamente avanzata.

Prodotto nello stabilimento Stellantis di Melfi, simbolo dell’eccellenza industriale italiana, questo SUV premium completamente elettrico è il primo del gruppo in Europa proposto esclusivamente in versione full electric.

Dopo l’acclamato debutto mondiale al Salone di Bruxelles e la recente anteprima italiana presso il DS Store di Milano in via Gattamelata, il primo showroom DS inaugurato dieci anni fa in Italia, gli ordini della nuova ammiraglia francese sono ufficialmente aperti. La DS N°8 rappresenta un salto qualitativo e strategico per il marchio, con caratteristiche distintive e una proposta di mobilità elettrica pensata per clienti sofisticati ed esigenti.

Cuore pulsante della DS N°8 è l’eccezionale autonomia, che tocca i 750 km nella versione FWD LONG RANGE da 245 CV, grazie alla batteria da 97,2 kWh. Questa autonomia record permette di coprire oltre 500 km in autostrada senza necessità di ricariche intermedie, un punto cruciale per la praticità quotidiana e i lunghi viaggi. La gamma si completa con altre due motorizzazioni elettriche: la entry-level da 230 CV con batteria da 74 kWh e la potente AWD LONG RANGE da 350 CV con doppio motore elettrico.

La DS N°8 unisce una cura dei dettagli senza compromessi con un design futuristico e funzionale, grazie a una efficienza aerodinamica al vertice della categoria (Cx 0,24). Il nuovo SUV coupé riprende elementi iconici della storia DS, celebrando il 70° anniversario del brand francese, e introduce innovazioni come i cerchi BOREALIS AERO da 19 pollici, che contribuiscono significativamente a massimizzare l’efficienza e l’autonomia.

L’abitacolo di DS N°8 è progettato per offrire un’esperienza immersiva, valorizzata da materiali pregiati, finiture artigianali e tecnologie innovative come il DS NECK WARMER e il rivoluzionario volante ad X. Anche il sistema di infotainment da 16 pollici è pensato per garantire un'esperienza di guida confortevole e sicura, focalizzando l’attenzione sulla strada.

Sul fronte della sicurezza e dell’assistenza alla guida, la DS N°8 offre il meglio della tecnologia ADAS con il DS DRIVE ASSIST 2.0, dotato di funzioni avanzate come il cambio di corsia semiautomatico e l’adattamento predittivo della velocità. Importanti innovazioni includono il sistema DS ACTIVE SCAN SUSPENSION per una guida più confortevole e stabile e i fari intelligenti DS PIXELVISION.

La gamma DS N°8 è proposta negli allestimenti PALLAS ed ETOILE, con prezzi che partono da 58.900 euro per la versione d’ingresso e raggiungono i 74.540 euro per la top di gamma AWD LONG RANGE 350 CV. DS Automobiles ha inoltre introdotto formule finanziarie esclusive in collaborazione con Stellantis Financial Services per agevolare l'acquisto sia per privati che per clientela business, con offerte competitive e vantaggiose condizioni di finanziamento.