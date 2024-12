DS N°8: eleganza, tecnologia e innovazione nella nuova era dell'Elettrico

DS Automobiles inaugura una nuova era con DS N°8, la prima ammiraglia del marchio progettata esclusivamente in versione 100% elettrica.

Prodotta nello stabilimento di Melfi, questa innovativa berlina incarna una filosofia di design che combina eleganza e funzionalità, rappresentando un punto di svolta per il brand francese e per il gruppo Stellantis in Europa.

Con un approccio innovativo, DS Automobiles introduce una nuova convenzione di naming: il simbolo “N°” seguito da un numero. Questo dettaglio, visibile anche sul posteriore dell’auto come un diamante, sottolinea la purezza e la raffinatezza che caratterizzano l'intero progetto. Il numero 8 è stato scelto per evocare equilibrio e armonia, con un richiamo al simbolo dell'infinito.

Design: Un’Icona di Aerodinamica e Stile

DS N°8 è ispirata alla concept car DS Aero Sport Lounge, reinterpretando in chiave contemporanea il savoir-faire francese. La sua silhouette lunga e affusolata è studiata per ottimizzare l’efficienza aerodinamica, con un coefficiente di resistenza (Cx) di soli 0,24. Linee fluide e dettagli cesellati si combinano per migliorare la gestione dei flussi d'aria, riducendo la resistenza e incrementando l'autonomia.

Nella parte anteriore, spicca la griglia illuminata DS LUMINASCREEN, un'innovazione che integra il logo DS retroilluminato e una firma luminosa composta da otto LED verticali. I fari anteriori utilizzano la tecnologia DS PIXELVISION, che garantisce visibilità ottimale fino a 520 metri, adattandosi automaticamente alle condizioni di guida.

Le proporzioni perfette di DS N°8 (lunghezza di 4,82 metri, larghezza di 1,90 metri e altezza di 1,58 metri) conferiscono all'auto un carattere autorevole. Il design bicolore, enfatizzato dalla vernice Deep Black, dona un tocco di eleganza senza tempo, omaggiando la tradizione costruttiva francese.

Interni: Un’Esperienza Sensoriale Unica

Gli interni di DS N°8 rappresentano la quintessenza del lusso francese, con materiali pregiati e dettagli artigianali. L’abitacolo è dominato da un cruscotto dal design senza soluzione di continuità, che integra bocchette d'aria, sistema audio e illuminazione in un unico elemento armonioso. Le cuciture perlate, i rivestimenti in pelle Nappa e gli inserti Clous de Paris richiamano l'alta gioielleria.

La gamma di rivestimenti offre soluzioni cruelty-free, come il tessuto in Alcantara® Blu Eterno e le pelli conciate con metodi sostenibili. L'illuminazione ambientale, ispirata a un cielo stellato, e il sistema audio Focal Electra 3D con 14 altoparlanti completano un ambiente che invita alla calma e alla serenità.

I sedili anteriori, massaggianti e riscaldati, sono progettati per un comfort superiore, mentre quelli posteriori offrono spazio generoso per le gambe e un'inclinazione regolabile fino a 30°. Dettagli come lo scaldacollo DS, integrato nei sedili, enfatizzano il comfort termico.

Motorizzazioni: Eccellenza e Prestazioni

DS N°8 si basa sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis, progettata per ospitare batterie fino a 97,2 kWh. Sarà disponibile in tre configurazioni di motore: 230 CV con trazione anteriore (FWD); 245 CV con batteria Long Range (FWD); 350 CV con doppio motore e trazione integrale (AWD).

L'autonomia varia fino a 750 km nel ciclo WLTP per la versione Long Range, grazie anche alle soluzioni aerodinamiche avanzate. La ricarica rapida consente di recuperare fino a 200 km in soli 10 minuti, mentre il sistema Plug & Charge semplifica l’utilizzo delle colonnine.

La gestione intelligente della trazione integrale, attiva in diverse modalità, ottimizza l'efficienza energetica e garantisce una guida stabile e sicura in ogni condizione.

Gamma e Personalizzazioni

DS N°8 offre una varietà di allestimenti e colori per soddisfare ogni esigenza. I cinque colori disponibili, tra cui i nuovi Blu Topazio, Grigio Palladio e Bianco Alabastro, permettono di personalizzare l’auto con stile. Gli interni sono disponibili in diverse combinazioni, tra cui il raffinato Blu Eterno e il Nero Basalto, con dettagli in Light Gold che aggiungono un tocco di calore e raffinatezza.

Gli allestimenti PALLAS ed ETOILE offrono dotazioni di serie di altissimo livello, inclusi sistemi avanzati di assistenza alla guida come DS DRIVE ASSIST 2.0, che integra funzioni di guida semi-autonoma e frenata d'emergenza.

Innovazioni Tecnologiche: Un Salto nel Futuro

DS N°8 è equipaggiata con il sistema multimediale DS IRIS SYSTEM 2.0, che combina touchscreen da 16 pollici, riconoscimento vocale avanzato e connettività con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Grazie all'integrazione con ChatGPT, il sistema diventa un vero assistente personale, offrendo supporto per pianificare viaggi e gestire le funzioni dell'auto.

Tra le altre tecnologie spiccano il DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY, che proietta informazioni essenziali sul parabrezza, e il DS NIGHT VISION, che migliora la visibilità notturna rilevando pedoni e animali fino a 300 metri di distanza.

DS N°8 rappresenta un punto di riferimento per il futuro della mobilità elettrica, combinando design, innovazione e sostenibilità. Con un'autonomia straordinaria, tecnologie all'avanguardia e un comfort impareggiabile, questa ammiraglia 100% elettrica ridefinisce l'arte del viaggio secondo lo stile unico di DS Automobiles.