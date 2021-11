DS3 Crossback e-Tense, aumenta l'autonomia elettrica

DS 3 CROSSBACK E-TENSE rappresenta l'eccellenza del know-how francese di DS Automobiles nell'elettrificazione grazie anche ai quattro titoli di Formula E vinti.

Grazie ad una strategia di elettrificazione attuata sin dalla sua creazione, DS Automobiles è il marchio multienergia con le più basse emissioni medie di CO2 in Europa (100,2 grammi di CO2 per chilometro per veicolo immatricolato nella prima metà del 2021 secondo il ciclo WLTP) con un mix di auto elettrificate di oltre un terzo. Una percentuale destinata ad aumentare poiché dal 2024, tutti i nuovi modelli che DS Automobiles lancerà saranno esclusivamente full electric.

Il primo modello 100% elettrico della gamma si evolve. Commercializzato dal 2019, DS 3 CROSSBACK E-TENSE raggiunge ora 341 chilometri di autonomia secondo il ciclo combinato WLTP, con un incremento di quasi il 7%.

Durante lo sviluppo è stata data priorità all'uso effettivo di DS 3 CROSSBACK E-TENSE. La pompa di calore in particolare è stata oggetto di un'evoluzione con l'adozione di un sensore igrometrico per aumentarne l'efficienza. La pompa di calore proposta di serie produce calore per compressione al fine di generare aria calda. Il fabbisogno di energia richiesto per questa funzione è ora notevolmente ridotto.

Frutto di continui sviluppi e discussioni permanenti con il team campione di Formula E guidato da DS Performance, anche il rapporto di trasmissione è stato ottimizzato per migliorare l'efficienza di DS 3 CROSSBACK E-TENSE.

Infine, il guadagno di autonomia nell'uso reale prevede l'adozione di nuovi pneumatici di classe A da 17 pollici sviluppati da Continental. Offerto in 215/60 R17 96H, il Continental EcoContact 6 Q presenta una nuova mescola di silice ad alta tecnologia per migliorare la resistenza al rotolamento e ridurre le emissioni acustiche.