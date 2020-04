DS3 Crossback: eleganza e comfort a passeggio nella città eterna

E’ la scenografia di Roma Città Eterna, a fare da set alla DS 3 CROSSBACK equipaggiata con il cambio automatico EAT8, permette di muoversi con eleganza e dinamicità negli spostamenti urbani quotidiani.

E’ in questa condizione che il sistema di guida semi automatica di livello 3, il DRIVE ASSIST, alleggerisce il fastidio della guida stop-and-go a cui spesso la città costringe.

Il sistema di terzo livello, che è disponibile sia per i modelli con cambio automatico sia manuale, è in grado di controllare diversi parametri durante la guida in funzione del livello di guida semi automatica. Dalla frenata di emergenza, fino a 140 Km/h, alla sorveglianza dell’angolo morto, ai sensori di parcheggio ai quali s’affiancano il dispositivo di mantenimento dell’auto in corsia e il controllo adattivo della velocità.

Nella configurazione più complessa il sistema DRIVE ASSIST riconosce la segnaletica stradale e interagendo con la sorveglianza dell’angolo morto, può intervenire sul volante in caso di pericolo. In autostrada la guida semi autonoma di DS 3 CROSSBACK presuppone il costante uso delle mani sul volante dal quale possono essere tolte solo per pochi secondi. La disattivazione totale della guida semi autonoma fa sì che non ci si possa distrarre approfittando dell’automatismo di bordo.

DS 3 CROSSBACK permette una dinamica di marcia in totale sicurezza con l’utilizzo di telecamere, sensori, LIDAR (telerilevamento con uso di laser) e radar. In listino a euro 1.550.

Motore PureTech di 1.2 litri, tre cilindri, turbo, benzina. 155 CV con un’eccellente coppia di 240 Nm fin da 1.750 giri al minuto, doti tecniche che insieme al, già citato, cambio ad otto rapporti EAT8 ne fanno l’ambiente ideale per approfittare dei flussi di traffico e risolvere con rapidità il passaggio da un semaforo all’altro.

DS 3 CROSSBACK risponde alla norma Euro 6.2D-ISC e il motore PureTech si attesta su livelli di consumo da primato per la categoria: solo sei litri nel ciclo standard WLTP. DS 3 CROSSBACK è disponibile anche con i motori PureTech con 100 e 130 CV.

Tre i livelli di allestimento, comuni a tutte le motorizzazioni: SO CHIC, PERFORMANCE LINE e BUSINESS. Assetto leggermente rialzato, vuol dire un’ottima capacità di offrire un quadro della strada completo, che anche in città è una delle doti fondamentali per guidare in sicurezza.

Durante la marcia notturna DS 3 CROSSBACK esprime con l’eleganza delle sue luci ciò che durante il giorno è la sua forte presenza su strada. Pur essendo una vettura compatta, il taglio del frontale, la fiancata con la cintura alta e lo stile della parte posteriore, rappresentano un carattere in linea con le prestazioni. Forte e volitivo. Il sistema DS MATRIX LED VISION si abbina alla tecnologia dei proiettori Full LED con il fascio di luce Matrix Beam cosicché la diffusione della luce si modelli automaticamente alle condizioni della strada per offrire al conducente condizioni ottimali di visibilità, senza mai abbagliare gli altri utenti della strada. In combinazione con l’ACTIVE SAFETY BRAKE e i radar di bordo, DS 3 CROSSBACK individua, di giorno e di notte, eventuali pericoli e, dopo gli avvisi, in mancanza di manovre di sicurezza da parte del conducente, entra in azione la frenata automatica con l’obiettivo di evitare la collisione o rallentare l’auto il più possibile. Il sistema è efficace da 5 a 140 Km/h manifestando la sua grande utilità sia nel traffico di città sia nella circolazione extraurbana ed in autostrada.

DS 3 CROSSBACK è disponibile con dieci colori di carrozzeria, tre colori per il tetto, otto diversi design per i cerchi e cinque ispirazioni di ambiente per l’arredamento dell’abitacolo. Nella clip l’allestimento degli interni del modello, DS 3 CROSSBACK 155, è Opera Scuro.