DS3 Crossback, tutte le motorizzazioni sono ecosostenibili

Stile e tecnologia sono i due ingredienti fondamentali di una ricetta che piace sempre più, e nel caso di DS 3 CROSSBACK si mostra pronta ad aggiungere il valore di una compattezza in grado di soddisfare differenti esigenze.

Tra le parole chiave alla base del gradimento per i modelli DS Automobiles troviamo anche il termine 'sostenibilità'. Un obiettivo che DS 3 CROSSBACK dimostra con forza nella versione 100% elettrica E-TENSE. Il futuro a zero emissioni è già iniziato, e mentre altri costruttori dichiarano i piani futuri per modelli elettrici che ancora si devono materializzare, DS 3 CROSSBACK E-TENSE è una realtà già disponibile nei DS STORE.

Ma l'impegno con cui DS Automobiles affronta il tema della sostenibilità ambientale non trova riscontro solo con la trazione 100% elettrica di E-TENSE. Nella gamma DS 3 CROSSBACK l’argomento emissioni è stato affrontato in maniera radicale, con l'intento di ribaltare ogni preconcetto.

I risultati sono dimostrati dai numeri. I motori benzina dichiarano emissioni di CO 2 a partire da 120 g/km per il PureTech 100, 132 g/km per il PureTech 130 e 137 g/km per il PureTech 155. Valori rilevati in base al severo standard WLTP, con cui vengono misurate le emissioni direttamente dal veicolo in marcia su strada.

Ancora più bassi i numeri dei motori Diesel, con 113 g/km per il BlueHDi 110 e 119 g/km per BlueHDi 130. I valori minimi relativi al Diesel BlueHDi si confermano anche per il particolato, dove il BlueHDi mostra un dato di 0,00041 g/km.

Gli ossidi di azoto (Nox) vedono invece primeggiare il benzina PureTech 130 con la soglia di 0,0259 g/km.

Una chiara dimostrazione di come DS Automobiles, oltre a stile e tecnologia, nella raffinata gamma DS 3 CROSSBACK punti a perseguire con concretezza il tema della sostenibilità ambientale.