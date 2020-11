DS3 Crossback,la guida semi automatica è realtà con il Drive Assist

Il futuro per DS Automobiles è sempre più una realtà, visto che la guida semi-autonoma è già una realtà, grazie a DS DRIVE ASSIST.

Il sistema è abbinato, per ovvi motivi, a versioni con cambio automatico e si rivela particolarmente adatto alla guida in autostrada e su strade a scorrimento veloce.

Sono diversi gli equipaggiamenti che fanno squadra per garantire il corretto funzionamento di DS DRIVE ASSIST, ad iniziare dall'ADAPTIVE CRUISE CONTROL, controllo adattivo della velocità di crociera con il compito di controllare la velocità e mantenere nel contempo la distanza di sicurezza dal veicolo che precede.

Al suo fianco troviamo il LANE POSITIONING ASSIST, con la funzione di riconoscere la segnaletica orizzontale e mantenere l'auto all'interno della corsia in uso.

Una esclusiva funzione STOP & GO, modula invece la frenata fino allo stop completo, per poi ripartire in maniera autonoma per soste della durata di massimo 3 secondi.

DS DRIVE ASSIST si conferma quindi come prezioso aiuto nella guida su strade a scorrimento veloce, dove si presentano insidiose situazioni, che si potranno affrontare in totale confort e sicurezza con DS 3 CROSSBACK.