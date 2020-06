Ducato diventa elettrico, consegne in autonomia per 360 km

L’offerta ecologica di Fiat Professional si amplia con E-Ducato, la versione elettrica del best seller, disponibile in tutte le varianti di carrozzeria con la stessa volumetria di carico del furgone tradizionale. E-Ducato propone, oltre ad una completa gamma di versioni, anche opzioni modulari di taglia batteria con autonomie di percorrenza nel tipico ciclo di una mission di consegna in ambito urbano da 200 a oltre 360 km in normali condizioni ambientali a seconda del tipo di batteria e differenti configurazioni di ricarica.

Il tutto a fronte di prestazioni di assoluto interesse: velocità limitata a 100 km/h per meglio ottimizzare gli assorbimenti energetici, potenza massima di 90 kW. La nuova propulsione elettrica inoltre non penalizza quello che è il punto forte del Ducato: volumetria di carico best in class da 10 a 17 metri cubi, portata fino a 1.950 kg, la migliore della categoria.

E-Ducato è stato sviluppato dopo più di 1 anno di misurazioni su strada, analizzando oltre 28.000 veicoli connessi, sono state predisposte misurazioni in ottica cliente effettuate per oltre 50 milioni di chilometri su veicoli termici da parte di un team dedicato di professionisti, per tenere in considerazione tutte le variabili di utilizzo cliente, di dinamica, carico, e variabili ambientali. Oggetto di analisi sono stati: chilometraggio, variabilità dei modelli di utilizzo per singola missione, spese di carburante, utilizzo del veicolo e temperatura. Attraverso questo approccio, Fiat Professional, si propone di offrire soluzioni complete di mobilità elettrica, che partendo dall’analisi dei fabbisogni energetici, possano coprire non solo ogni singola missione, ma che siano in grado di offrire soluzioni che spazino dal veicolo alle infrastrutture, senza trascurare tutto il mondo di servizi che i nuovi ed emergenti canoni di mobilità richiedono ogni giorno di più. Non solo: anche la forza vendita segue un training specifico, oggi anche virtuale, affinché l’esperienza E-Ducato offra il massimo della professionalità sin dal primo contatto.

Per continuare il suo cammino verso il mercato, E-Ducato sarà presto oggetto di specifiche attività sul campo per essere testato da clienti partner in una prova estensiva sul campo nelle normali condizioni di lavoro e di utilizzo. Con questi presupposti E-Ducato si prepara quindi alla disponibilità sul mercato, che vedrà nel corso dei prossimi mesi come prima tappa l’apertura degli ordini nei principali mercati europei.