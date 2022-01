Ducato: "Miglior base camper 2022" dai lettori della rivista tedesca Promobil

Il Ducato viene premiato con il prestigioso: " Miglior base camper 2022", per la quattordicesima volta consecutiva, davanti a competitor agguerriti.

I lettori di Promobil, testata tedesca che da oltre 25 anni rappresenta un importante punto di riferimento per le tendenze nel settore dei veicoli ricreazionali, hanno votato ancora Ducato.

Il Nuovo Ducato MY2021 è un modello sviluppato per rispondere al meglio a tutte le esigenze ricreative e professionali ed è dotato di numerosi, rilevanti e nuovi Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida (ADAS), per una maggiore sicurezza dei clienti.

Vanta importanti novità anche per le versioni su base camper, puntando a consolidare ulteriormente la sua indiscussa leadership nel settore. In poco più di dieci anni, più di 700.000 famiglie in tutta Europa hanno scelto un camper in base a questa gamma.

I clienti del settore “tempo libero” sono particolarmente entusiasti di una delle sue principali caratteristiche: il cambio automatico a 9 marce, che assicura un'esperienza di guida rilassata e piacevole, l'ottimizzazione dei consumi e il miglioramento delle prestazioni. Ducato offre un'ampia gamma di potenze basate sul nuovo motore diesel Euro 6d-Final da 2,2 litri. Robusto e affidabile, garantisce prestazioni e comfort durante la guida, con i suoi quattro livelli di potenza: 120, 140, 160 e 180 CV. La gamma completa dei motori Euro 6D-Final MultiJet3 rappresenta la soluzione adatta ai diversi percorsi che i clienti dei camper vorranno intraprendere. Infine, per viaggi sicuri e senza intoppi, sono disponibili anche i più avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS), nonché sospensioni specifiche per camper, insieme a una lunga serie di funzionalità per garantire il massimo comfort.

Il prestigioso riconoscimento tedesco "Miglior base camper", è una conferma ulteriore della fiducia che i clienti accordano al Ducato come base ideale per il proprio tempo libero. Fiat Professional è l'unico marchio con un'organizzazione dedicata che può vantare una profonda conoscenza del mondo dei Veicoli Ricreazionali, come “certificato” dal logo “Fiat Professional For Recreational Vehicles”. Il marchio è altamente specializzato in termini di prodotti e servizi per i camperisti, garantendo così la massima flessibilità e libertà ai propri clienti.

Per quanto riguarda il mondo digitale, oltre al sito dedicato www.fiatcamper.com, alla pagina Facebook e Instagram, arriva il nuovo showroom virtuale 3D Ducato per viaggiatori e costruttori di camper, che fornisce informazioni complete sulle novità e consente un’immersione nel mondo dei veicoli per il tempo libero: https://www.fiatcamper.com/en/virtual-showroom .