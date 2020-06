E-Ducato e Mercitalia FAST, trasporti “green”

FCA e Mercitalia Logistics (Gruppo FS Italiane) hanno firmato un accordo di collaborazione per utilizzare, in anticipo rispetto alla produzione di serie, un prototipo del nuovo E-Ducato – la versione completamente elettrica del veicolo di Fiat Professional – nelle attività di primo e ultimo miglio su strada nel servizio di trasporto merci ad alta velocità Fast di Mercitalia Logistics. Con primo e ultimo miglio si intende il trasporto delle merci dai punti di produzione fino alla presa in carico del trasportatore ferroviario, e dagli hub di ricezione ferroviaria fino alla destinazione finale, cioè la piccola/media distribuzione o direttamente il cliente.

Grazie a E-Ducato, Mercitalia potrà effettuare trasporti di prodotti “door-to-door” in modo veloce, sicuro, affidabile e soprattutto green, abbattendo le emissioni di CO2 in atmosfera.

La collaborazione permetterà di sviluppare un progetto di mobilità delle merci che ha l’obiettivo di annullare le emissioni nocive nell’ambiente e che nella fase iniziale prevede l’utilizzo dell’innovativo E-Ducato di Fiat Professional – allestito con batteria da 47 kWh – per effettuare dall’hub di Maddaloni-Marcianise (Caserta) le attività di primo e ultimo miglio stradale a completamento del servizio Mercitalia Fast.

Le percorrenze giornaliere dell’E-Ducato, pari a un chilometraggio giornaliero di circa 110 chilometri, consentiranno a Mercitalia di servire in modalità green anche l’area metropolitana di Napoli.

Al termine della fase di sperimentazione, Mercitalia Logistics valuterà la possibilità di potenziare con E-Ducato la flotta di autoveicoli utilizzati per svolgere le attività di primo e ultimo miglio, per un approccio alla mobilità globale sempre più ecologico e sostenibile.

Mercitalia Fast – l’unico servizio al mondo di trasporto ferroviario merci ad alta velocità, certificato ISO 114064-1 – dalla fine del 2018 collega ogni giorno (dal lunedì al venerdì) in 3 ore e 30 minuti il terminal Mercitalia di Maddaloni-Marcianise con l’Interporto di Bologna e viceversa. Questo servizio consente di alleggerire la principale arteria autostradale italiana (Autostrada A1) di circa 9 mila veicoli pesanti ogni anno.

Il Ducato, nato 39 anni fa e continuamente ravvivato da successi commerciali e primati tecnologici, debutterà presto con la versione elettrica in grado di garantire la continuità nella fase di transizione tra termico ed elettrico con prestazioni analoghe e a un costo equivalente, su un periodo di utilizzo di cinque anni.

Oltre a una completa gamma di versioni, E-Ducato propone anche una scelta modulare di dimensioni della batteria, con autonomie di percorrenza che vanno da 200 a 360 chilometri, nel tipico ciclo di una “mission” di consegna in ambito urbano e in normali condizioni ambientali, a seconda della dimensione della batteria.

Il tutto a fronte di prestazioni di assoluto interesse, con particolare attenzione al punto forte del Ducato: volumetria di carico best in class da 10 a 17m3, portata fino a 1.950 kg, la migliore della categoria. Il nuovo E-Ducato è un veicolo senza compromessi: 100% Ducato, 100% Elettrico.

La collaborazione tra FCA e Mercitalia Logistics è la dimostrazione del grande impegno di due importanti aziende attive nel settore del trasporto delle merci, per individuare soluzioni innovative che permettano di soddisfare sempre meglio le esigenze dei clienti, senza compromettere la sostenibilità ambientale ed economica dei servizi offerti, attraverso un proposta commerciale “tailor made”.